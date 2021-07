Il circuito WTA ed il rebus Finals

Settimane dopo aver annunciato la cancellazione di quasi tutte le competizioni nel continente asiatico, la WTA ha rilasciato mercoledì un aggiornamento del suo calendario per il tratto finale della stagione. Tuttavia, non c’è ancora una definizione su data e sede per le WTA Finals, inizialmente previste nella città cinese di Shenzhen ma ancora non confermate.

Il calendario aggiornato presenta quattro nuovi tornei: a Portoroz (Slovenia) – che ritorna, Chicago (USA), Tenerife (Spagna) e Courmayeur (Italia), oltre al ritorno di Indian Wells nel circuito dopo la sua cancellazione nel 2020.

Calendario aggiornato :

– Settimana 37 (13 settembre) – WTA 250 in Lussemburgo e Portoroz

– Settimana 38 (20 settembre) – WTA 500 a Ostrava e WTA 250 a Seoul

– Settimana 39 (27 settembre) – WTA 500 a Chicago

– Settimane 40/ 41 (dal 4 ottobre) – WTA 1000 a Indian Wells, che si svolgerà nell’arco di due settimane con un tabellone da 96 giocatori – WTA 250 Linz a partire dall’11 Ottobre

– Settimana 42 (18 ottobre) – WTA 500 Mosca e WTA 250 a Tenerife

– Settimana 43 (25 ottobre) – WTA 250 a Courmayeur