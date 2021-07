Giochi Olimpici Tokyo 2020: Novak Djokovic spedito come un treno in semifinale. Ok Carreno Busta che elimina Medvedev. Finale femminile tra Bencic e Vondrousova

Nessun problema per Novak Djokovic (ATP 1) che ha raggiunto le semifinali del torneo maschile di tennis battendo il beniamino di casa Kei Nishikori (69). Il serbo, che si è imposto in 2 set con il punteggio di 6-2 6-0, si è confermato dunque il grande favorito per l’oro, mentre il nipponico ha dovuto abbandonare il sogno di mettersi al collo un’altra medaglia olimpica, dopo il bronzo ottenuto a Rio 2016.

Ottimo successo per Pablo Carreno-Busta (11) che ha estromesso in 2 set Daniil Medvedev (2) con il risultato di 6-2 7-6 (7/5) . Lo spagnolo affronterà nel penultimo atto Karen Khachanov (25), che ha sconfitto Ugo Humbert (28) in 3 set con i parziali di 7-6 (7/4) 4-6 6-3.

Per la quarta volta di fila il tennis svizzero salirà sul podio alle Olimpiadi. Ad assicurare la 7a medaglia rossocrociata a Tokyo 2020 è infatti stata Belinda Bencic (WTA 12), che si è qualificata per la finalissima del singolare femminile sconfiggendo la kazaka Elena Rybakina (20) con il punteggio di 7-6 (7/2) 4-6 6-3 in 2h44′.

In finale Belinda affronterà Marketa Vondrousova che ha sconfitto facilmente Elina Svitolina con il risultato di 63 61.