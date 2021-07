Giochi Olimpici di Tokyo 2020: I risultati completi del Day 6. Anche A. Zverev in semifinale. Ora la sfida con Djokovic

Passa il turno anche Alexander Zverev (5) che ha avuto la meglio su Jeremy Chardy (68) per 6-4 6-1 ed ora dovrà vedersela con Djokovic.

Zverev è ora concentrato su un allettante duello con Djokovic, in quella che sarà la nona battaglia che affronteranno, con sei vittorie per il serbo e due per il tedesco negli scontri diretti. Anche l’ultimo trionfo di Sascha è arrivato su un grande palcoscenico, ma nella finale delle ATP Finals nel 2018. Già nel 2021, Djokovic ha battuto Zverev in partite difficili all’ATP Cup e agli Australian Open.

Torneo Olimpico – Qyarti di Finale M – Semifinali F.



08:00 Italiane Ariake Tennis Park Centre Court

SUI BENCIC Belinda – KAZ RYBAKINA Elena



WTA WTA Olympic Tournament Tokyo Bencic B. Bencic B. 7 4 6 Rybakina E. Rybakina E. 6 6 3 Vincitore: Bencic B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Rybakina E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Bencic B. 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Bencic B. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Rybakina E. 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Bencic B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Bencic B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Rybakina E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rybakina E. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

SRB DJOKOVIC Novak – JPN NISHIKORI Kei



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Djokovic N. Djokovic N. 6 6 Nishikori K. Nishikori K. 2 0 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Nishikori K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Nishikori K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

UKR SVITOLINA Elina – CZE VONDROUSOVA Marketa



WTA WTA Olympic Tournament Tokyo Svitolina E. Svitolina E. 3 1 Vondrousova M. Vondrousova M. 6 6 Vincitore: Vondrousova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Svitolina E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Vondrousova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Vondrousova M. 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Svitolina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Vondrousova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Svitolina E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GER Siegemund / Krawietz – SRB Stojanovic / Djokovic



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Siegemund L. / Krawietz K. Siegemund L. / Krawietz K. 1 2 Djokovic N. / Stojanovic N. Djokovic N. / Stojanovic N. 6 6 Vincitore: Djokovic N. / Stojanovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Djokovic N. / Stojanovic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Siegemund L. / Krawietz K. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Djokovic N. / Stojanovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Siegemund L. / Krawietz K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Djokovic N. / Stojanovic N. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Siegemund L. / Krawietz K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Djokovic N. / Stojanovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Siegemund L. / Krawietz K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Djokovic N. / Stojanovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Siegemund L. / Krawietz K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Djokovic N. / Stojanovic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Siegemund L. / Krawietz K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Djokovic N. / Stojanovic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Siegemund L. / Krawietz K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Djokovic N. / Stojanovic N. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

08:00 Ariake Tennis Park Court 1

ROC KHACHANOV Karen – FRA HUMBERT Ugo



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Khachanov K. Khachanov K. 7 4 6 Humbert U. Humbert U. 6 6 3 Vincitore: Khachanov K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Humbert U. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Khachanov K. 15-0 30-0 1-1 → 2-1 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Humbert U. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Humbert U. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Humbert U. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Khachanov K. 40-30 4-5 → 5-5 Humbert U. 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Humbert U. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Humbert U. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Humbert U. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ESP CARRENO BUSTA Pablo – ROC MEDVEDEV Daniil



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Carreno Busta P. Carreno Busta P. 6 7 Medvedev D. Medvedev D. 2 6 Vincitore: Carreno Busta P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Carreno Busta P. 15-0 40-0 5-5 → 6-5 Medvedev D. 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Carreno Busta P. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Carreno Busta P. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Carreno Busta P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Medvedev D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Carreno Busta P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GER ZVEREV Alexander – FRA CHARDY Jeremy



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Zverev A. Zverev A. 6 6 Chardy J. Chardy J. 4 1 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Chardy J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Chardy J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Chardy J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Zverev A. 15-0 30-0 0-1 → 1-1 Chardy J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Chardy J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Chardy J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Chardy J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Chardy J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Chardy J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ROC Vesnina / Karatsev – POL Swiatek / Kubot



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Karatsev A. / Vesnina E. Karatsev A. / Vesnina E. 6 6 Swiatek I. / Kubot L. Swiatek I. / Kubot L. 4 4 Vincitore: Karatsev A. / Vesnina E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Karatsev A. / Vesnina E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Swiatek I. / Kubot L. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Karatsev A. / Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Swiatek I. / Kubot L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Karatsev A. / Vesnina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Swiatek I. / Kubot L. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Karatsev A. / Vesnina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Swiatek I. / Kubot L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Karatsev A. / Vesnina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Swiatek I. / Kubot L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Karatsev A. / Vesnina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Swiatek I. / Kubot L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Karatsev A. / Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Swiatek I. / Kubot L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Karatsev A. / Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Swiatek I. / Kubot L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Karatsev A. / Vesnina E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Swiatek I. / Kubot L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Karatsev A. / Vesnina E. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Swiatek I. / Kubot L. 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

08:00 Ariake Tennis Park Court 2

NZL Daniell / Venus – CRO Cilic / Dodig



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Daniell M. / Venus M. Daniell M. / Venus M. 2 2 Cilic M. / Dodig I. Cilic M. / Dodig I. 6 6 Vincitore: Cilic M. / Dodig I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Cilic M. / Dodig I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Daniell M. / Venus M. 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Cilic M. / Dodig I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Daniell M. / Venus M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Cilic M. / Dodig I. 0-15 15-15 30-15 0-3 → 0-4 Daniell M. / Venus M. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Daniell M. / Venus M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Cilic M. / Dodig I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Daniell M. / Venus M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Cilic M. / Dodig I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Cilic M. / Dodig I. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Daniell M. / Venus M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

JPN Shibahara / McLachlan – ROC Pavlyuchenkova / Rublev



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Shibahara E. / Mclachlan B. Shibahara E. / Mclachlan B. 5 7 8 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 7 6 10 Vincitore: Rublev A. / Pavlyuchenkova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Shibahara E. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rublev A. / Pavlyuchenkova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

AUS Barty / Peers – GRE Sakkari / Tsitsipas



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Barty A. / Peers J. Barty A. / Peers J. 6 4 10 Tsitsipas S. / Sakkari M. Tsitsipas S. / Sakkari M. 4 6 6 Vincitore: Barty A. / Peers J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Barty A. / Peers J. 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tsitsipas S. / Sakkari M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Barty A. / Peers J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Tsitsipas S. / Sakkari M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Barty A. / Peers J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Tsitsipas S. / Sakkari M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Barty A. / Peers J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. / Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Barty A. / Peers J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Tsitsipas S. / Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Barty A. / Peers J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tsitsipas S. / Sakkari M. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Barty A. / Peers J. 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Tsitsipas S. / Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Barty A. / Peers J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Tsitsipas S. / Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Barty A. / Peers J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tsitsipas S. / Sakkari M. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Barty A. / Peers J. 0-15 0-30 15-40 1-1 → 1-2 Tsitsipas S. / Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Barty A. / Peers J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

08:00 Ariake Tennis Park Court 3

CZE Krejcikova / Siniakova – ROC Kudermetova / Vesnina



WTA WTA Olympic Tournament Tokyo Krejcikova B. / Siniakova K. Krejcikova B. / Siniakova K. 6 3 10 Kudermetova V. / Vesnina E. Kudermetova V. / Vesnina E. 3 6 6 Vincitore: Krejcikova B. / Siniakova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Krejcikova B. / Siniakova K. 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kudermetova V. / Vesnina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Kudermetova V. / Vesnina E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Kudermetova V. / Vesnina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 Kudermetova V. / Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kudermetova V. / Vesnina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kudermetova V. / Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Kudermetova V. / Vesnina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kudermetova V. / Vesnina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Krejcikova B. / Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kudermetova V. / Vesnina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Krejcikova B. / Siniakova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CRO Mektic / Pavic – USA Krajicek / Sandgren



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 6 6 Krajicek A. / Sandgren T. Krajicek A. / Sandgren T. 4 4 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mektic N. / Pavic M. 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Krajicek A. / Sandgren T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Krajicek A. / Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

