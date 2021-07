Fabio Fognini e la calura di Tokyo: “ci siamo lamentati tutti, ma alla fine non è servito a nulla”

Fabio Fognini : “Si notava che eravamo tutti e due abbastanza scoppiati perché con questo caldo non ti arriva ossigeno alla testa. Purtroppo è girata male, ma posso essere contento di aver giocato alla pari per due ore con il n.2 al mondo sul cemento. Ci sono, manca solo un po’ di cattiveria in più ogni tanto, ma se riesco a giocare queste partite in questa maniera, vuol dire che posso giocare ancora tanto, perché non dipende da loro, dipende da me, e questo è bello. Il punteggio forse è più severo di quanto dovrebbe essere”.

“Oggi mi sono stati chiamati diversi falli di piede ma per la verità li faccio da quando avevo 12 anni… Oggi però l’arbitro non è stato molto presente nella partita secondo me. Ha dato il time violation a me, poi non l’ha dato a lui, ma gliel’ha dato dopo quando non so cosa aveva fatto. Evidentemente non arrivava a nessuno troppo ossigeno al cervello… D’altra parte le condizioni sono quelle che sono, ci siamo lamentati tutti, ma non è servito a nulla, e continuiamo a giocare così”.