Giochi Olimpici di Tokyo 2020: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Prosegue il cammino di Novak Djokovic. Quarti di finale per luii

Nessun problema per il numero uno mondiale Novak Djokovic, che ha disposto dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (34) con il risultato di 6-3 6-1. Ha dovuto passare dal terzo set invece Daniil Medvedev (2) per avere ragione del nostro Fabio Fognini (31), messo sotto per 6-2 3-6 6-2. Avanza pure Alexander Zverev (5), che ha dovuto sudare per sconfiggere 6-4 7-6 (7/5) il georgiano Nikoloz Basilashvili (41).

Gli ottavi di finale del torneo maschile di tennis hanno riservato però una sorpresa: Stefanos Tsitsipas (ATP 4) è stato eliminato da Ugo Humbert (28) con il punteggio di 2-6 7-6 (7/4) 6-2. Il greco, che ha dovuto chiedere l’intervento del fisioterapista alla fine del secondo set per una gamba dolorante per una caduta, si è dunque arreso per la seconda volta al francese, che lo aveva già battuto in novembre a Bercy

Torneo Olimpico – Ottavi di Finale M – Quarti di Finale F.



04:00 in Italia Ariake Tennis Park Centre Court

FOGNINI Fabio – ROC MEDVEDEV Daniil



ROC PAVLYUCHENKOVA Anastasia – SUI BENCIC Belinda



SRB DJOKOVIC Novak – ESP DAVIDOVICH FOKINA Alejandro



CRO Mektic / Pavic – JPN McLachlan / Nishikori



Il match deve ancora iniziare

SRB Stojanovic / Djokovic – BRA Stefani / Melo



Il match deve ancora iniziare

04:00 Ariake Tennis Park Court 1

GIORGI Camila UKR – SVITOLINA Elina



BLR IVASHKA Ilya – JPN NISHIKORI Kei



GER ZVEREV Alexander – GEO BASILASHVILI Nikoloz



AUS Perez / Stosur – SUI Bencic / Golubic



KAZ Shvedova / Golubev – JPN Shibahara / McLachlan



Il match deve ancora iniziare

04:00 Ariake Tennis Park Court 2

ESP CARRENO BUSTA Pablo – GER KOEPFER Dominik



FRA HUMBERT Ugo – GRE TSITSIPAS Stefanos



KAZ RYBAKINA Elena – ESP MUGURUZA Garbine



CAN Dabrowski / Auger-Aliassime – GRE Sakkari / Tsitsipas



04:00 Ariake Tennis Park Court 3

ROC Kudermetova / Vesnina – UKR Kichenok / Kichenok



ARG SCHWARTZMAN Diego – ROC KHACHANOV Karen



FRA CHARDY Jeremy – GBR BROADY Liam



AUS Barty / Peers – ARG Podoroska / Zeballos



USA Krajicek / Sandgren – GER Struff / Zverev



Il match deve ancora iniziare

04:00 Ariake Tennis Park Court 4

NZL Daniell / Venus – COL Cabal / Farah



ESP BADOSA Paula – CZE VONDROUSOVA Marketa



FRA Mladenovic / Mahut – ROC Vesnina / Karatsev



CRO Jurak / Dodig – ROC Pavlyuchenkova / Rublev



05:30 Ariake Tennis Park Court 5

CRO Cilic / Dodig – GBR Murray / Salisbury



BRA Pigossi / Stefani – USA Mattek-Sands / Pegula



ESP Badosa / Carreno Busta – POL Swiatek / Kubot



USA Mattek-Sands / Ram – GER Siegemund / Krawietz



Il match deve ancora iniziare

06:00 Ariake Tennis Park Court 6

CZE Krejcikova / Siniakova – AUS Barty / Sanders