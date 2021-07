Giochi Olimpici di Tokyo 2020: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Stefanos Tsitsipas conquista gli ottavi

Stefanos Tsitsipas, numero quattro del mondo e per molti il tennista con le migliori chanche di fermare il primo titolo olimpico di Novak Djokovic, si è qualificato martedì per gli ottavi di finale di Tokyo 2020.

Il 22enne greco ha vendicato la recente sconfitta al primo turno di Wimbledon contro l’americano Frances Tiafoe, battendo facilmente il giovane del Maryland per 6-3, 6-4 in 1h20 di una partita in cui è stato quasi sempre superiore.

Tsitsipas attende ora il vincitore del match tra il francese Ugo Humbert e il serbo Miomir Kecmanovic.

Torneo Olimpico – 2° Turno M – Ottavi di Finale F



04:00 italiane Ariake Tennis Park Centre Court

USA TIAFOE Frances – GRE TSITSIPAS Stefanos



CZE VONDROUSOVA Marketa – JPN OSAKA Naomi



GRE SAKKARI Maria – UKR SVITOLINA Elina



USA GIRON Marcos – JPN NISHIKORI Kei



04:00 Ariake Tennis Park Court 1

ARG SCHWARTZMAN Diego – CZE MACHAC Tomas



GBR BROADY Liam – POL HURKACZ Hubert



CRO VEKIC Donna – KAZ RYBAKINA Elena



BRA Pigossi / Stefani – CZE Pliskova / Vondrousova



04:00 Ariake Tennis Park Court 2

SUI BENCIC Belinda – CZE KREJCIKOVA Barbora



CZE PLISKOVA Karolina – GIORGI Camila



USA Ram / Tiafoe – CRO Cilic / Dodig



ESP Muguruza / Suarez Navarro – SUI Bencic / Golubic



04:00 Ariake Tennis Park Court 3

BEL van UYTVANCK Alison – ESP MUGURUZA Garbine



AUS DUCKWORTH James – ROC KHACHANOV Karen



04:00 Ariake Tennis Park Court 4

ROC KARATSEV Aslan – FRA CHARDY Jeremy



FRA HUMBERT Ugo – SRB KECMANOVIC Miomir



FRA Chardy / Monfils – GER Struff / Zverev



CZE Krejcikova / Siniakova – ESP Badosa / Sorribes Tormo



04:00 Ariake Tennis Park Court 5

ESP SORRIBES TORMO Sara – ROC PAVLYUCHENKOVA Anastasia



ESP BADOSA Paula – ARG PODOROSKA Nadia



04:00 Ariake Tennis Park Court 6

SVK Klein / Polasek – USA Krajicek / Sandgren



FRA Cornet / Ferro – USA Mattek-Sands / Pegula



04:00 Ariake Tennis Park Court 7

GER Krawietz / Puetz – GBR Murray / Salisbury



BLR IVASHKA Ilya – KAZ KUKUSHKIN Mikhail