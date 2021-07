Carlos Alcaraz, un salto in avanti che impressiona

Mentre il tennis alle Olimpiadi avanza tra conferme e sorprese in mezzo ad ondate di calore al limite della sopportazione, nell’ATP 250 di Umag si è scritta una piccola pagina di storia. Il 18enne iberico Carlos Alcaraz ha vinto il torneo, sconfiggendo in finale Richard Gasquet e soprattutto diventando il primo classe 2003 ad alzare un trofeo del tour maggiore. Ha praticamente uguagliato il connazionale Rafa Nadal come precocità nel primo successo.

Facile il parallelismo tra i due. Iberici, potenti, “cattivi” agonisticamente. Meno facile quello tecnico, con differenze importanti. “Bravissimo” twitta Rafa a Carlos dopo il successo in Croazia, piccolo grande riconoscimento e chissà, primo passo verso un ideale passaggio di testimone dal Re del rosso a quello che potrebbe diventarlo ben presto.

In Spagna gongolano, giustamente, e si sprecano i paragoni tra i due tennisti. In un aspetto Alcaraz ha particolarmente impressionato in questo torneo: la solidità mentale. Nessun timore in finale contro l’esperto rivale francese, “brutalizzato” già dai primi games, quando si è visto un gap di potenza ed intensità talmente netto da farci pensare “ok, non c’è partita”. E di partita infatti ce n’è stata proprio pochina. Alla primissima finale sul tour da teenager, ci si poteva aspettare un po’ di tensione, qualche errore, qualche passaggio a vuoto tecnico per troppa esuberanza o pressione. Niente. Alcaraz ha tirato dritto come un ammiraglio con tutti gli Oceani nelle vene verso il primo titolo ATP, stravinto. Questa sicurezza e freddezza si era notata in tutta la settimana ad Umag, anche contro avversari tosti per questo tipo di tornei come Krajinovc o Ramos. Alcaraz martella, spinge, tira e macina chilometri con grande efficacia ed efficienza. Le condizioni probabilmente lo hanno favorito, la settimana era un po’ “particolare”, ma gli avversari li ha battuti tutti. Con merito.

In finale Carlos ha tenuto in pugno il ritmo della partita, ha spaccato gli scambi con alcuni cambi di direzione micidiali, come il rovescio lungo linea per uscire dallo scambio cross che predilige Gasquet per guadagnare campo. Rispetto ad inizio stagione si è vista una netta crescita nell’equilibrio tra i due colpi da fondo, entrambi solidi e profondi nello scambio, e particolarmente incisivo con l’inside out. Netta la crescita al servizio (ma siamo sulla terra, e nemmeno così veloce); rapido anche nel venire a rete a prendersi il punto quasi già fatto con il pressing, o nel reagire sulle palle corte, rigiocate con mano discreta. Per il livello del torneo, Alcaraz ha mostrato un tennis piuttosto completo. Un dato statistico della finale impressiona particolarmente: ha vinto oltre il 70% di punti con la seconda di servizio. Niente male…

Ma la qualità più impressionante a detta di chi lo segue ogni giorno, è la sua capacità di apprendimento. Ascolta, apprende, lavora, ripete, esegue. Con ritmo, costanza, riuscendo ad applicare le novità anche in partita. Solido di testa, di fisico, con ancora ampi margini di crescita in tutti i settori di gioco. Già fortissimo, “tignoso” e con mille cose da sistemare. Semplicemente spaventoso il suo potenziale, ricordando che è un 2003 e quanto possa crescere giocando.

Dopo aver alzato la coppa (bella pesante…) di Umag, ha dichiarato: “Sto vivendo tante emozioni tutte insieme, sono molto contento di questa vittoria e della settimana che ho avuto. Questo è il mio primo titolo ATP, mi sto gustando il successo. Ho passato tanti bei momenti questa settimana, ho affrontato grandi giocatori e sono cresciuto molto partita dopo partita. È stata una bella esperienza, che sarà molto utile per il futuro. Voglio dedicare il successo alla mia squadra e a tutta la mia famiglia, ma se devo scegliere una persona lo devo fare tra mio nonno e Juan Carlos Ferrero (il suo coach, ndr)”.

Sapevamo da tempo che Alcaraz era uno dei giovani più promettenti. Carlos sta scalando la classifica molto rapidamente, ma soprattutto sta raggiungendo un livello agonistico davvero impressionante con ancora tante cose da migliorare. Tutto lascia pensare che le migliorerà molto, molto in fretta. Tutti gli avversari sono avvisati…

Marco Mazzoni