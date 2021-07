Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Parlano Fabio Fognini, Camila Giorgi e Lorenzo Sonego

Camila Giorgi : “Non era sicuraente una partita facile, ma nonostante non abbia iniziato bene comunque ritengo di aver giocato un buon primo set. Mi sento bene, non è facile giocare con questo caldo, ma va bene così. Io sono sempre concentrata sul mio gioco e penso partita dopo partita. Tathiana Garbin rispetta molto il mio gioco e mi lascia giocare nel mio modo, in maniera aggressiva”.

Fabio Fognini : “Oggi ho giocato una buona partita. Sto ritrovando la mia condizione e sto riuscendo a competere a un buon livello. Purtroppo quando gioco bene mi distraggo e questo è molto pericoloso per me. Potevo risparmiare delle energie a fine primo set e sarebbe stato molto importante dato che le temperature sono elevate. Perché poi a inizio secondo set ne ho pagato le conseguenze. Comunque alla fine va bene così. Ora ci sarà Medvedev, che è un Top 3 e che è sicuramente un avversario molto complicato. Ti rimette un milione di volte la palla di là, è solido. Però ci proviamo. All’ATP Cup dopo 20 minuti ero 6-1 poi però lui iniziò a giocare e vinse in tre set”.

Lorenzo Sonego : “Oggi ho commesso troppi errori nei momenti importanti della partita, davvero non da me. Ho sibito il controbreak del terzo set sbagliando tanto.

Lui se si fa giocare da fermo è davvero difficile contrastarlo. Poi mi sono imposto di avere anche meno fretta, perché all’inizio del match cercavo sempre di chiudere lo scambio dopo pochi colpi. Purtroppo non è andata come volevo ma sono contento comunque dell’esperienza olimpica.”