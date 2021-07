WTA 125 Belgrado: I risultati del Day 1. Camilla Rosatello supera le qualificazioni. Ora sfiderà la Danilovic

Md

(1) Anna Blinkova vs Isabella Shinikova

Olga Govortsova vs Susan Bandecchi

Anna Karolina Schmiedlova vs Jana Fett

Jule Niemeier vs (8) Viktoriya Tomova

(3) Varvara Gracheva vs (WC) Iva Sepa

Kristyna Pliskova vs (WC) Tena Lukas

Rebecca Sramkova vs Tereza Mrdeza

Jaqueline Cristian vs (6) Kaja Juvan

(7) Irina Bara vs Amandine Hesse

(Q) Tara Wurth vs (Q) Ekaterina Yashina

(Q) Jessika Ponchet vs (WC) Draginja Vukovic

(WC) Lola Radivojevic vs (4) Andrea Petkovic

(5) Martina Trevisan vs Panna Udvardy

Ulrikke Eikeri vs Lesia Tsurenko

Olga Danilovic vs (Q) Camilla Rosatello

Elitsa Kostova vs (2) Arantxa Rus

WTA 125 Belgrade (Serbia), 1° Turno – terra battuta

CH CH Belgrade Eikeri U. Eikeri U. 6 1 6 Tsurenko L. Tsurenko L. 3 6 4 Vincitore: Eikeri U. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Tsurenko L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Eikeri U. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Tsurenko L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Eikeri U. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Tsurenko L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Eikeri U. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Tsurenko L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Eikeri U. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Tsurenko L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Eikeri U. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tsurenko L. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Eikeri U. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Tsurenko L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Eikeri U. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Tsurenko L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Eikeri U. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tsurenko L. 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Eikeri U. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Tsurenko L. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Eikeri U. 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Tsurenko L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Eikeri U. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Tsurenko L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Eikeri U. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Tsurenko L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Eikeri U. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

12:30 Eikeri U. (Nor) – Tsurenko L. (Ukr)

12:30 Schmiedlova A. K. (Svk) – Fett J. (Cro)



CH CH Belgrade Schmiedlova A. Schmiedlova A. 6 6 Fett J. Fett J. 1 2 Vincitore: Schmiedlova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Schmiedlova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Fett J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Schmiedlova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Fett J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Schmiedlova A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Fett J. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Schmiedlova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Fett J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Schmiedlova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Fett J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Schmiedlova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Fett J. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Schmiedlova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Fett J. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Schmiedlova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

14:00 Govortsova O. (Blr) – Bandecchi S. (Sui)



CH CH Belgrade Govortsova O. Govortsova O. 6 3 Bandecchi S. Bandecchi S. 7 6 Vincitore: Bandecchi S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Bandecchi S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Govortsova O. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Bandecchi S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Bandecchi S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Bandecchi S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Bandecchi S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Govortsova O. 15-0 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Bandecchi S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Govortsova O. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Bandecchi S. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bandecchi S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Govortsova O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Bandecchi S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Govortsova O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Bandecchi S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

14:00 Sramkova R. (Svk) – Mrdeza T. (Cro)



CH CH Belgrade Sramkova R. Sramkova R. 6 2 6 Mrdeza T. Mrdeza T. 3 6 4 Vincitore: Sramkova R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Sramkova R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Mrdeza T. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sramkova R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Mrdeza T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Sramkova R. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Mrdeza T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sramkova R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Mrdeza T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sramkova R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mrdeza T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sramkova R. 0-15 15-30 30-40 2-5 → 2-6 Mrdeza T. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Sramkova R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Mrdeza T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Sramkova R. 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Mrdeza T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Sramkova R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Mrdeza T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sramkova R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Mrdeza T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Sramkova R. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Mrdeza T. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Sramkova R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mrdeza T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sramkova R. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Mrdeza T. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sramkova R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

15:30 Gracheva V. (Rus) – Sepa I. (Srb)



CH CH Belgrade Gracheva V. Gracheva V. 6 6 Sepa I. Sepa I. 1 1 Vincitore: Gracheva V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sepa I. 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Gracheva V. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Sepa I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Gracheva V. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Sepa I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Gracheva V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Sepa I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Gracheva V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Sepa I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Gracheva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Sepa I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Gracheva V. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Sepa I. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Gracheva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA 125 Belgrade (Serbia) – Turno Unico Qualificazione, terra battuta

CH CH Belgrade Ponchet J. Ponchet J. 6 6 Milovanovic E. Milovanovic E. 0 2 Vincitore: Ponchet J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Tiebreak 5-0 → 6-0 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

11:00 Ponchet J. (Fra) – Milovanovic E. (Srb)

11:00 Rosatello C. – Curovic T.



CH CH Belgrade Rosatello C. Rosatello C. 6 7 Curovic T. Curovic T. 3 6 Vincitore: Rosatello C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

11:00 Talbi S. (Blr) – Yashina E. (Rus)



CH CH Belgrade Talbi S. Talbi S. 4 6 1 Yashina E. Yashina E. 6 4 6 Vincitore: Yashina E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

12:30 Zlochova Z. (Svk) – Wurth T. (Cro)