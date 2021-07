Casper Ruud vince ancora in Svizzera. Suo il torneo ATP 250 di Gstaad dopo aver vinto in maggio a Ginevra

Casper Ruud (ATP 14) ha centrato l’accoppiata Geneva Open – Gstaad. Testa di serie numero tre e tra i grandi favoriti delle vigilia, il norvegese in finale non ha lasciato scampo al francese Hugo Gaston (155), superato con il risultato di 6-3 6-2 in 1h34′ di gioco.

Alla sua prima finale sul circuito il mancino di 20 anni ha lottato e ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà lo scandinavo, che si è però dimostrato superiore. Grazie a un match molto solido, Ruud ha così conquistato il secondo torneo consecutivo dopo il trionfo a Bastad di settimana scorsa.