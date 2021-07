Giochi Olimpici Tokyo 2020: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Avanzano Musetti-Sonego nel doppio. Fuori la Paolini in singolare. Paolini e Errani ripescate e vincenti nel doppio

E’ iniziata oggi l’avventura nel doppio maschile della coppia azzurra formata da Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego, sorteggiata al primo turno contro quella spagnola formata da Pablo Andujar e Roberto Carballes Baena.

La coppia italiana si è imposta per 75 64.

Al secondo turno sfiderano Nikola Mektic e Mate Pavic, teste di serie numero uno del torneo.

Niente da fare per Jasmine Paolini, n.92 WTA, esordiente ai Giochi, sconfitta dalla ceca Petra Kvitova, n.13 del ranking e decima testa di serie: 64 63 il punteggio, in un’ora e 10 minuti di gioco, per la 31enne mancina di Bilovec, medaglia di bronzo a Rio 2016.

Nel doppio femminile un forfait dell’ultim’ora ha permesso l’ingresso in gara (come alternate) di Sara Errani e Jasmine Paolini, opposte al primo turno alle statunitensi Nicole Melichar e Alison Riske, ottava testa di serie. E le due azzurre hanno sfruttato al meglio l’occasione, imponendosi per 63 57 10-2 in un’ora e 34 minuti.

Prossime avversarie per Errani/Paolini nel match che vale un posto nei quarti di finale le due gemelle ucraine Liudmyla e Nadiia Kichenok.

Torneo Olimpico – 1° Turno



04:00 Ariake Tennis Park Court 3

3°iNC. CZE KVITOVA Petra – PAOLINI Jasmine



04:00 Ariake Tennis Court 10

1°iNC. GIORGI Camila – USA BRADY Jennifer



04:00 Ariake Tennis Park Court 8

3°iNC. ESP Andujar / Carballes Baena – ITA Musetti / Sonego



