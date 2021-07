Torneo Olimpico – Giochi Olimpici Tokyo 2020: I risultati completi del Day 2. Nishikori elimina Rublev. Eliminata Ashley Barty n.1 del mondo

Kei Nishikori, ex top five e attualmente fuori dalla top 60 nella classifica ATP, ha mostrato ancora una volta questa domenica che egli rimane, a 31 anni, uno dei migliori giocatori del mondo, qualificandosi per il secondo turno dei giochi olimpici di Tokyo 2020 a scapito di uno dei migliori giocatori del circuito degli ultimi due anni.

Il giapponese medaglia di bronzo a Rio 2016 e un vero eroe locale in Giappone ha sconfitto il russo numero sette del mondo Andrey Rublev per 6-3, 6-4 nel primo turno della manifestazione giocando un tennis di grande qualità. È stata la prima volta dalle ATP Finals 2018 (contro Roger Federer) che Nishikori ha sconfitto un giocatore presente nella top ten.

Colpo di scena nel torneo di tennis femminile a Tokyo 2020, con la numero uno al mondo Ashleigh Barty che deve dire addio al sogno olimpico già al primo turno. L’australiana, fresca vincitrice di Wimbledon, si è arresa in due set alla spagnola Sara Sorribes Tormo (WTA 48), che si è imposta per 6-4 6-3.

Naomi Osaka (2) non ha invece fallito l’esordio nell’Olimpiade di casa. La giapponese, ultima tedofora nella cerimonia d’apertura, ha battuto con il punteggio di 6-1 6-4 la cinese Saisai Zheng (52) ed ora sfiderà nel secondo turno la rossocrociata Viktorija Golubic (50).

Torneo Olimpico – 1° Turno



04:00 In Italia – Ariake Tennis Park Centre Court

AUS BARTY Ashleigh – ESP SORRIBES TORMO Sara



CHN ZHENG Saisai – JPN OSAKA Naomi



GBR MURRAY Andy – CAN AUGER-ALIASSIME Felix



GER KOHLSCHREIBER Philipp – GRE TSITSIPAS Stefanos



04:00 Ariake Tennis Park Court 1

BLR SABALENKA Aryna – POL LINETTE Magda



GER ZVEREV Alexander – TPE LU Yen-Hsun



GER SIEGEMUND Laura – UKR SVITOLINA Elina



JPN NISHIKORI Kei – ROC RUBLEV Andrey



04:00 Ariake Tennis Park Court 2

CZE PLISKOVA Karolina – FRA CORNET Alize



HUN FUCSOVICS Marton – POL HURKACZ Hubert



ROC KUDERMETOVA Veronika – ESP MUGURUZA Garbine



ARG SCHWARTZMAN Diego – PER VARILLAS Juan Pablo



04:00 Ariake Tennis Park Court 3

NISHIOKA Yoshihito JPN – ROC KHACHANOV Karen



FRA MONFILS Gael – BLR IVASHKA Ilya



CZE KVITOVA Petra – PAOLINI Jasmine



KOR KWON Soonwoo – USA TIAFOE Frances



04:00 Ariake Tennis Park Court 4

ROC ALEKSANDROVA Ekaterina – BEL MERTENS Elise



SRB JOROVIC Ivana – BEL van UYTVANCK Alison



SVK GOMBOS Norbert – USA GIRON Marcos



CZE MACHAC Tomas – POR SOUSA Joao



04:00 Ariake Tennis Park Court 5

PAR CEPEDE ROYG Veronica – CHN WANG Qiang



ESP SUAREZ NAVARRO Carla – TUN JABEUR Ons



SUI Bencic / Golubic – JPN Aoyama / Shibahara



JPN Daniel / Nishioka – CRO Cilic / Dodig



04:00 Ariake Tennis Park Court 6

FRA FERRO Fiona – LAT SEVASTOVA Anastasija



LAT OSTAPENKO Jelena – ROC VESNINA Elena



KAZ SHVEDOVA Yaroslava – AUS TOMLJANOVIC Ajla



AUS Perez / Stosur – LAT Ostapenko / Sevastova



04:00 Ariake Tennis Park Court 7

KAZ PUTINTSEVA Yulia – ARG PODOROSKA Nadia



KAZ KUKUSHKIN Mikhail – ARG CORIA Federico



GER KOEPFER Dominik – ARG BAGNIS Facundo



BLR Gerasimov / Ivashka – NZL Daniell / Venus



04:00 Ariake Tennis Park Court 8

ARG CERUNDOLO Francisco – GBR BROADY Liam



FRA GARCIA Caroline – CRO VEKIC Donna



ESP Andujar / Carballes Baena – ITA Musetti / Sonego



NED Bertens / Schuurs – FRA Garcia / Mladenovic



04:00 Ariake Tennis Court 9

SVK KLEIN Lukas – AUS DUCKWORTH James



CZE Krejcikova / Siniakova – TPE Hsieh / Hsu



ROC Karatsev / Medvedev – SVK Klein / Polasek



CZE Pliskova / Vondrousova – CHN Duan / Zheng



04:00 Ariake Tennis Court 10

GIORGI Camila – USA BRADY Jennifer



COL GALAN Daniel Elahi – EGY SAFWAT Mohamed



ESP Carreno Busta / Davidovich Fokina – COL Cabal / Farah



MEX Olmos / Zarazua – ESP Badosa / Sorribes Tormo



04:00 Ariake Tennis Park Court 11

UKR Kichenok / Kichenok – IND Mirza / Raina



AUS Millman / Saville – AUT Marach / Oswald



POL Linette / Rosolska – USA Mattek-Sands / Pegula



CRO Jurak / Vekic – USA Melichar / Riske



AUS Peers / Purcell – USA Krajicek / Sandgren