ITF Perugia: Finale tra Basso e Nardi

E’ il pesarese Luca Nardi il secondo finalista dell’ITF F.B.M. TENNIS TOURNAMENT – Memorial Poppy Vinti che si gioca sui campi dello Junior Tennis Perugia. Il classe 2003 marchigiano ha superato in semifinale il riccionese Marcello Serafini col punteggio di 63 64. Domenica mattina alle ore 11 la finale del torneo internazionale con montepremi di 15mila dollari tra Luca Nardi ed Andrea Basso.

In precedenza Andrea Basso aveva staccato il pass della finale. In semifinale il tennista ligure ha superato col punteggio di 62 61 il palermitano Gabriele Piraino.

Il titolo del doppio è andato alla coppia composta da Luciano Darderi e dal britannico Billy Harris, che in semifinale hanno superato gli alfieri dello Junior Tennis Perugia Francesco Passaro e Gilberto Casucci col punteggio di 76 62 ed in finale hanno avuto via libera in virtù del ritiro dell’argentino Galarza e dello sloveno Lipovsek.