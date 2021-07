Challenger Trieste: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sono ben 10 gli azzurri al via nel Md

Challenger Trieste – Tabellone Principale – Terra

(1) Dzumhur, Damir vs Collarini, Andrea

Krstin, Pedja vs Qualifier

Zeppieri, Giulio vs Qualifier

(WC) Nardi, Luca vs (7) Marterer, Maximilian

(4) Petrovic, Danilo vs Pellegrino, Andrea

Serdarusic, Nino vs Bonadio, Riccardo

Ajdukovic, Duje vs (PR) Lenz, Julian

Qualifier vs (6) Trungelliti, Marco

(5) Giannessi, Alessandro vs Molleker, Rudolf

Moroni, Gian Marco vs Sachko, Vitaliy

Arnaboldi, Andrea vs (WC) Haase, Robin

Ugo Carabelli, Camilo vs (3) Etcheverry, Tomas Martin

(8) Fabbiano, Thomas vs Giustino, Lorenzo

Qualifier vs Stricker, Dominic Stephan

(WC) Cobolli, Flavio vs Vrbensky, Michael

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs (2) Hoang, Antoine

Challenger Trieste – Tabellone Quali – Terra

(1) Skatov, Timofeyvs Ignatik, Uladzimir(Alt) Dubrivnyy, Artemvs (5) Fatic, Nerman

(2) Luz, Orlando vs Yevseyev, Denis

(Alt) Setkic, Aldin vs (7) Durasovic, Viktor

(3) Sakamoto, Pedro vs Forti, Francesco

(WC) Pampanin, Pietro vs (6) Casanova, Hernan

(4) Tirante, Thiago Agustin vs (WC) Arnaldi, Matteo

(WC) Fonio, Giovanni vs (8) Ocleppo, Julian

Center Court Giorgi – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Timofey Skatov vs Uladzimir Ignatik

2. [4] Thiago Agustin Tirante vs [WC] Matteo Arnaldi

3. [3] Pedro Sakamoto vs Francesco Forti

4. [WC] Pietro Pampanin vs [6] Hernan Casanova (non prima ore: 17:00)

Court 3 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Alt] Artem Dubrivnyy vs [5] Nerman Fatic

2. [WC] Giovanni Fonio vs [8] Julian Ocleppo

3. [Alt] Aldin Setkic vs [7] Viktor Durasovic (non prima ore: 17:00)

4. [2] Orlando Luz vs Denis Yevseyev (non prima ore: 19:30)