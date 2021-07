ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [4] Juan Ignacio Londero vs [WC] Lukas Neumayer

2. Holger Vitus Nodskov Rune vs [6] Marc Polmans

3. [Alt] Lucas Miedler vs [8] Mario Vilella Martinez (non prima ore: 14:30)

Court Kuechenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Ernests Gulbis vs [7] Nikola Milojevic

2. [1] Carlos Taberner vs Evgeny Karlovskiy

3. [3] Jozef Kovalik vs [WC] Leandro Riedi

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Lukas Rosol vs [5] Juan Manuel Cerundolo

2. [2] Andrej Martin vs Zizou Bergs (non prima ore: 12:30)