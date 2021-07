Steve Johnson insulta il Giudice di Sedia (Video)

Steve Johnson, 31 anni, è stato eliminato questa notte nei quarti di finale dell’ATP 250 di Los Cabos, dal giovane connazionale Taylor Fritz (6-4 6-4), in un match che è stato segnato da una situazione controversa tra il giocatore californiano e l’arbitro della partita, lo spagnolo Nacho Forcadell.

In un punto molto importante – una palla break per Fritz – l’arbitro ha corretto una decisione sbagliata del suo giudice di linea e ha deciso di assegnare il punto direttamente a Taylor, che così è andato a servire per chiudere il match. Johnson non era d’accordo con la decisione dell’arbitro perchè secondo lui, la chiamata era tardiva e per questo motivo ha perso completamente la testa. Una pesante multa in arrivo?.

Queste le parole di Steve: “No fucking way, Nacho. Bullshit. Bull fucking shit, dude. Fuck you.”