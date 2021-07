WTA Palermo e Gdynia: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lucia Bronzetti (LIVE)

WTA 250 Palermo (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

[6] O. Dodin (FRA) vs J. Cristian (ROU)

[WC] [4] S. Zhang (CHN) vs O. Danilovic (SRB)



Il match deve ancora iniziare

[WC] L. Bronzetti (ITA) vs [Q] E. Ruse (ROU)



Il match deve ancora iniziare

[1] D. Collins (USA) vs [7] A. Sharma (AUS)



Il match deve ancora iniziare

COURT 6 starts at 05:00 PM

Not Before 5:00 PM – After suitable rest [1] E. Hozumi (JPN) / S. Zhang (CHN) vs [WC] M. Paoletti (ITA) / L. Pigato (ITA)



Il match deve ancora iniziare

To be confirmed – Not Before 5:00 PM – Possible day change[4] E. Routliffe (NZL) / K. Zimmermann (BEL) vs A. Panova (RUS) / J. Wachaczyk (GER)



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Gdynia (Polonia) – Quarti di Finale, terra battuta

WTA WTA Gdynia Bondar A. Bondar A. 5 3 Korpatsch T. Korpatsch T. 7 6 Vincitore: Korpatsch T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Korpatsch T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Bondar A. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Bondar A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Bondar A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Bondar A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Korpatsch T. 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Bondar A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Bondar A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Korpatsch T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Bondar A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Bondar A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Korpatsch T. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Bondar A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Korpatsch T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Bondar A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

11:00 Bondar A. (Hun) – Korpatsch T. (Ger)

12:30 Gorgodze E. (Geo) – Kucova K. (Svk)



Il match deve ancora iniziare

14:00 Parrizas-Diaz N. (Esp) – Zanevska M. (Bel)



Il match deve ancora iniziare

15:30 Kawa K. (Pol) – Kozlova Kat. (Ukr)



Il match deve ancora iniziare

14:00 Kato M./Voracova R. – Danilina A./Marozava L.



Il match deve ancora iniziare

15:30 Bondarenko K./Piter K. – Gorgodze E./Kalashnikova O.



Il match deve ancora iniziare