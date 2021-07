Us Open: Entry list Femminile. Sono quattro le azzurre al via

Us Open Main Draw in programma dal prossimo 30 Agosto

1 BARTY, ASHLEIGH (AUS) 1

2 OSAKA, NAOMI (JPN) 2

3 SABALENKA, ARYNA (BLR) 3

4 KENIN, SOFIA (USA) 4

5 ANDREESCU, BIANCA (CAN) 5

6 SVITOLINA, ELINA (UKR) 6

7 PLISKOVA, KAROLINA (CZE) 7

8 SWIATEK, IGA (POL) 8

9 MUGURUZA, GARBIÑE (ESP) 9

10 HALEP, SIMONA (ROU) 10

11 KREJCIKOVA, BARBORA (CZE) 11

12 BENCIC, BELINDA (SUI) 12

13 KVITOVA, PETRA (CZE) 13

14 AZARENKA, VICTORIA (BLR) 14

15 BRADY, JENNIFER (USA) 15

16 WILLIAMS, SERENA (USA) 16

17 MERTENS, ELISE (BEL) 17

18 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA (RUS) 18

19 SAKKARI, MARIA (GRE) 19

20 RYBAKINA, ELENA (KAZ) 20

21 KERBER, ANGELIQUE (GER) 22

22 JABEUR, ONS (TUN) 23

23 MUCHOVA, KAROLINA (CZE) 24

24 GAUFF, CORI (USA) 25

25 KEYS, MADISON (USA) 26

26 PEGULA, JESSICA (USA) 27

27 KONTAVEIT, ANETT (EST) 28

28 BADOSA, PAULA (ESP) 29

29 OSTAPENKO, JELENA (LAT) 30

30 KASATKINA, DARIA (RUS) 31

31 MARTIC, PETRA (CRO) 32

32 KUDERMETOVA, VERONIKA (RUS) 33

33 ALEXANDROVA, EKATERINA (RUS) 34

34 PUTINTSEVA, YULIA (KAZ) 35

35 RISKE, ALISON (USA) 36

36 ZIDANSEK, TAMARA (SLO) 37

37 PODOROSKA, NADIA (ARG) 38

38 CIRSTEA, SORANA (ROU) 39

39 KONTA, JOHANNA (GBR) 40

40 VONDROUSOVA, MARKETA (CZE) 41

41 ROGERS, SHELBY (USA) 42

42 COLLINS, DANIELLE (USA) 44

43 LINETTE, MAGDA (POL) 45

44 YASTREMSKA, DAYANA (UKR) 46

45 VEKIC, DONNA (CRO) 47

46 SHVEDOVA, YAROSLAVA (KAZ) 47 (SR)

47 SORRIBES TORMO, SARA (ESP) 48

48 WANG, QIANG (CHN) 49

49 GOLUBIC, VIKTORIJA (SUI) 50

50 TOMLJANOVIC, AJLA (AUS) 51

51 SEVASTOVA, ANASTASIJA (LAT) 53

52 SAMSONOVA, LIUDMILA (RUS) 54

53 TEICHMANN, JIL (SUI) 55

54 BOUZKOVA, MARIE (CZE) 56

55 ZHANG, SHUAI (CHN) 57

56 GIORGI, CAMILA 58

57 PETERSON, REBECCA (SWE) 59

58 SINIAKOVA, KATERINA (CZE) 60

59 SIEGEMUND, LAURA (GER) 61

60 VAN UYTVANCK, ALISON (BEL) 62

61 MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 63

62 FERRO, FIONA (FRA) 64

63 KOSTYUK, MARTA (UKR) 65

64 CORNET, ALIZÉ (FRA) 66

65 MARTINCOVA, TEREZA (CZE) 67

66 WATSON, HEATHER (GBR) 68

67 SUÁREZ NAVARRO, CARLA (ESP) 68 (SR)

68 KOVINIC, DANKA (MNE) 69

69 STEPHENS, SLOANE (USA) 70

70 LI, ANN (USA) 71

71 FERNANDEZ, LEYLAH (CAN) 72

72 GARCIA, CAROLINE (FRA) 73

73 TIG, PATRICIA MARIA (ROU) 74

74 HSIEH, SU-WEI (TPE) 75

75 PERA, BERNARDA (USA) 76

76 HIBINO, NAO (JPN) 77

77 BRENGLE, MADISON (USA) 78

78 OSORIO SERRANO, MARIA CAMILA (COL) 79

79 KALININA, ANHELINA (UKR) 80

80 BEGU, IRINA-CAMELIA (ROU) 81

81 KANEPI, KAIA (EST) 82

82 BLINKOVA, ANNA (RUS) 83

83 ANISIMOVA, AMANDA (USA) 84

84 RUS, ARANTXA (NED) 85

85 POTAPOVA, ANASTASIA (RUS) 86

86 SASNOVICH, ALIAKSANDRA (BLR) 87

87 HERCOG, POLONA (SLO) 88

88 GRACHEVA, VARVARA (RUS) 89

89 STOJANOVIC, NINA (SRB) 90

90 JOROVIC, IVANA (SRB) 90 (SR)

91 ZVONAREVA, VERA (RUS) 91

92 PAOLINI, JASMINE 92

93 DOI, MISAKI (JPN) 94

94 DAVIS, LAUREN (USA) 95

95 TAUSON, CLARA (DEN) 96

96 PETKOVIC, ANDREA (GER) 97

97 STOSUR, SAMANTHA (AUS) 97 (SR)

98 BUREL, CLARA (FRA) 98

99 DIYAS, ZARINA (KAZ) 99

100 MCHALE, CHRISTINA (USA) 100

101 BOGDAN, ANA (ROU) 101

102 TREVISAN, MARTINA 102

103 PIRONKOVA, TSVETANA (BUL) 103

104 ERRANI, SARA 104

Alternates

1 FLIPKENS, KIRSTEN (BEL) 105

2 LIU, CLAIRE (USA) 106

3 JUVAN, KAJA (SLO) 107

4 WILLIAMS, VENUS (USA) 108

5 MINNEN, GREET (BEL) 109

6 KALINSKAYA, ANNA (RUS) 110

7 AHN, KRISTIE (USA) 111

8 PARRIZAS DIAZ, NURIA (ESP) 112

9 COCCIARETTO, ELISABETTA 113

10 MCNALLY, CATHERINE (USA) 114

11 KONJUH, ANA (CRO) 115

12 BARA, IRINA (ROU) 116

13 TOMOVA, VIKTORIYA (BUL) 117

14 SHERIF, MAYAR (EGY) 118

15 FRIEDSAM, ANNA-LENA (GER) 119

16 DODIN, OCEANE (FRA) 120

17 SHARMA, ASTRA (AUS) 121

18 BABOS, TIMEA (HUN) 122

19 DIATCHENKO, VITALIA (RUS) 122 (SR)

20 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA (SVK) 123