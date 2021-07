Giochi Olimpici Tokyo 2020: Il Tabellone Principale del doppio maschile e femminle. Una sola coppia italiana al via

Nel doppio maschile c’è solo una coppia italiana presente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego sfideranno al primo turno il duo spagnolo formata da Pablo Andujar e Roberto Carballes Baena.

Nel tabellone femminile non ci sono coppie azzurre in gara.

Tokyo 2020 Olympic Tennis Event

Tokyo, Giappone

24 luglio – 1° agosto, 2021

Ariake Tennis Park – cemento – Doppio Maschile

(1) MEKTIC Nikola CRO PAVIC Mate – DEMOLINER Marcelo BRA MELO Marcelo

ANDUJAR Pablo ESP CARBALLES BAENA Roberto – MUSETTI Lorenzo SONEGO Lorenzo

McLACHLAN Ben JPN NISHIKORI Kei – SOUSA Joao POR SOUSA Pedro

MOLTENI Andres ARG ZEBALLOS Horacio – MURRAY Jamie GBR SKUPSKI Neal (7)

(4) KARATSEV Aslan ( ROC MEDVEDEV Daniil – KLEIN Lukas SVK POLASEK Filip

PEERS John AUS PURCELL Max – KRAJICEK Austin USA SANDGREN Tennys

BUBLIK Alexander KAZ GOLUBEV Andrey – CHARDY Jeremy FRA MONFILS Gael

STRUFF Jan-Lennard GER ZVEREV Alexander – HURKACZ Hubert POL KUBOT Lukasz (5)

(8) KOOLHOF Wesley NED ROJER Jean-Julien – GILLE Sander BEL VLIEGEN Joran

GERASIMOV Egor BLR IVASHKA Ilya – DANIELL Marcus NZL VENUS Michael

MILLMAN John AUS SAVILLE Luke – MARACH Oliver AUT OSWALD Philipp

CARRENO BUSTA Pablo ESP DAVIDOVICH FOKINA Alejandro – CABAL Juan-Sebastian COL FARAH Robert (3)

(6) KHACHANOV Karen ROC RUBLEV Andrey – RAM Rajeev USA TIAFOE Frances

DANIEL Taro JPN NISHIOKA Yoshihito – CILIC Marin CRO DODIG Ivan

KRAWIETZ Kevin GER PUETZ Tim – BAGNIS Facundo ARG SCHWARTZMAN Diego

MURRAY Andy GBR SALISBURY Joe – HERBERT Pierre-Hugues FRA MAHUT Nicola (2)

(1) B. Krejcikova / K. Siniakova vs Y. Hsieh / C. Hsu2. G. Olmos / R. Zarazua vs P. Badosa / S. Sorribes Tormo3. Y. Xu / Z. Yang vs A. Krunic / N. Stojanovic4. (6) A. Barty / S. Sanders vs N. Hibino / M. Ninomiya

5. (3) K. Bertens / D. Schuurs vs C. Garcia / K. Mladenovic

6. V. Kudermetova / E. Vesnina vs A. Friedsam / L. Siegemund

7. L. Kichenok / N. Kichenok vs S. Mirza / A. Raina

8. (8) N. Melichar / A. Riske vs D. Jurak / D. Vekic

9. (7) G. Dabrowski / S. Fichman vs L. Pigossi / L. Stefani

10. Ka. Pliskova / M. Vondrousova vs Y. Duan / S. Zheng

11. A. Cornet / F. Ferro vs E. Svitolina / D. Yastremska

12. (4) B. Mattek-Sands / J. Pegula vs M. Linette / A. Rosolska

13. (5) H. Chan / L. Chan vs M. Niculescu / R. Olaru

14. E. Perez / S. Stosur vs J. Ostapenko / A. Sevastova

15. G. Muguruza / C. Suárez Navarro vs E. Mertens / A. Van Uytvanck

16. (2) S. Aoyama / E. Shibahara vs B. Bencic / V. Golubic