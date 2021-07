ATP Umago: Stefano Travaglia centra i quarti di finale. Out Giannessi

Stefano Travaglia conquista i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Umago.

Il 29enne di Ascoli Piceno, n.91 ATP, ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno per 63 64, in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, Carlos Taberner, n.108 del ranking.

Taberner è partito meglio andando avanti per 3-1 grazie ad un break proprio nel quarto game. Ma da lì in avanti il marchigiano ha concesso poco o nulla: ha strappato per due volte allo spagnolo, al quinto ed al nono gioco, e si è assicurato il primo parziale per 6-4.

Nel secondo set l’azzurro ha preso un break di vantaggio ma lo ha restituito nel sesto game. Nel settimo gioco Travaglia ha strappato di nuovo il servizio allo spagnolo e poi non ha concesso più nulla fino al 6-3 con il quale ha archiviato la pratica. piazzando un nuovo break nel nono game.

Nei quarti venerdì Travaglia sfiderà l’altro spagnolo Albert Ramos Vinolas, 33enne di Barcellona, n.43 ATP e primo favorito del seeding o il croato Duje Ajdukovic, 20enne di Spalato, n.275 del ranking ed in gara grazie ad una wild card.

Out al secondo turno Alessandro Giannessi. Il 31enne mancino di La Spezia, n.177 ATP, promosso dalle qualificazioni ha ceduto 76(4) 64, in un’ora e 51 minuti di gioco, al francese Richard Gasquet, n.59 ATP e quarta testa di serie.

ATP ATP Umag Taberner C. Taberner C. 4 3 Travaglia S. Travaglia S. 6 6 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Taberner C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Taberner C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Taberner C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Travaglia S. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Taberner C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Taberner C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Taberner C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Taberner C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Taberner C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Taberner C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Taberner C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 0-0 → 1-0

0 Aces 82 Double Faults 257% (34/60) 1st Serve 61% (36/59)50% (17/34) 1st Serve Points Won 69% (25/36)58% (15/26) 2nd Serve Points Won 57% (13/23)29% (2/7) Break Points Saved 50% (2/4)10 Service Games Played 931% (11/36) 1st Serve Return Points Won 50% (17/34)43% (10/23) 2nd Serve Return Points Won 42% (11/26)50% (2/4) Break Points Converted 71% (5/7)9 Return Games Played 1053% (32/60) Service Points Won 64% (38/59)36% (21/59) Return Points Won 47% (28/60)45% (53/119) Total Points Won 55% (66/119)

ATP ATP Umag Giannessi A. Giannessi A. 6 4 Gasquet R. Gasquet R. 7 6 Vincitore: Gasquet R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gasquet R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Gasquet R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Giannessi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Gasquet R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Giannessi A. 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-3 → 2-3 Gasquet R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Giannessi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Gasquet R. 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Gasquet R. 15-0 30-0 30-15 5-5 → 5-6 Giannessi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Gasquet R. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Giannessi A. 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Gasquet R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Gasquet R. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Giannessi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Gasquet R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Gasquet R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3 Aces 32 Double Faults 362% (47/76) 1st Serve 58% (36/62)72% (34/47) 1st Serve Points Won 86% (31/36)55% (16/29) 2nd Serve Points Won 69% (18/26)67% (2/3) Break Points Saved 0% (0/0)11 Service Games Played 1114% (5/36) 1st Serve Return Points Won 28% (13/47)31% (8/26) 2nd Serve Return Points Won 45% (13/29)0% (0/0) Break Points Converted 33% (1/3)11 Return Games Played 1166% (50/76) Service Points Won 79% (49/62)21% (13/62) Return Points Won 34% (26/76)46% (63/138) Total Points Won 54% (75/138)