ATP Umago: Tris azzurro al secondo turno. Caruso dà forfait

Alessandro Giannessi e Marco Cecchinato conquistano il secondo turno nel torneo ATP 250 di Umago.

Il 31enne spezzino, n.177 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto all’esordio nel tabellone principale per 76(4) 75, in poco meno di due ore di gioco, il ceco Jiri Vesely, n.86 ATP.

Al secondo turno Giannessi dovrà vedersela con il francese Richard Gasquet, n.59 ATP e quarta testa di serie, mai affrontato in carriera.

Bene anche Marco Cecchinato. il 28enne palermitano, n.82 ATP, vincitore dell’edizione del 2018, ha liquidato per 61 64, in appena 65 minuti, lo sloveno Aljaz Bedene, n.58 del ranking e quinta testa di serie, senza concedere nemmeno una palla-break.

Il 31enne di Lubiana era in vantaggio per 7 a 1 nei precedenti con il 28enne di Palermo, che però aveva vinto proprio l’ultimo, negli ottavi dell’ATP 250 di Parma lo scorso maggio.

Prossimo avversario per l’azzurro il bosniaco Damir Dzumhur, n.127 del ranking.

In chiusura di programma Gianluca Mager, n.75 ATP e ottavo favorito del seeding, ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez, n.97 del ranking con il risultato di 06 63 63 dopo 1 ora e 56 minuti di partita.

Al secondo turno Mager affronterà Daniel Altmaier classe 1998 e n.152 ATP.

Forfait di Salvatore Caruso, n.109 ATP, sorteggiato contro lo slovacco Andrej Martin, n.117 del ranking, al suo posto in tabellone l’argentino Renzo Olivo, n.215 ATP, ripescato come lucky loser.

