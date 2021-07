Torna il Challenger “Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty” il prossimo 29 agosto

Rafa Nadal è riapparso in video dopo la sconfitta a Roland Garros per annunciare che il prossimo 29 agosto scatterà un torneo Challenger presso la sua Accademia a Manacor.

L’ATP Challenger Rafa Nadal Open Sotheby’s scatterà il 29 agosto, con la finale fissata il 5 settembre. Una data che lo colloca nella prima settimana degli US Open 2021, quindi presumibilmente il tabellone sarà composto da tennisti giovani o o non di primissima fascia. Sarà la terza edizione dell’evento, dopo l’esordio nel 2018 con successo di Bernard Tomic e quello di Emil Ruusuvuori nel 2019. La pandemia ha impedito lo svolgimento del torneo lo scorso anno.

“Sono felice di annunciare che quest’anno potremo ospitare presso la nostra accademia una settimana di tennis di alto livello” afferma il campione nella video-presentazione, “abbiamo avuto giocatori di altissimo livello, come Andy Murray e Bernard Tomic, insieme a molti altri. Organizziamo il torneo all’interno delle restizioni imposte per la situazione internazionale, ma cercheremo di renderlo una festa per tutti, incluso il pubblico che è venuto alle due edizioni precedenti ed è stato molto bene, vedendo grande tennis insieme ad altre attività. I giocatori che giocheranno qua da noi sanno che si troveranno in un posto fantastico per giocare a tennis, è tutto molto funzionale e vicino, tutti quelli che sono venuti all’Accademia sono tornati perché si sono trovati bene. Speriamo che sia un bell’evento che l’Accademia cresca nella sua capacità di ospitare eventi come questo”.

Nel video potete ascoltare le parole di Rafa e vedere alcuni scorci dell’Accademia, cresciuta nel tempo e diventata un vero punto di riferimento a livello internazionale per l’allenamento di altissimo livello.

We have been waiting for this moment for so long, and we are happy to announce that this year we are able to host the Rafa Nadal Open by @sothebysrealty at the Academy. Don’t miss out on the @ATPChallenger from August 29th to September 5th!

We hope to see you all there‼️‼️ pic.twitter.com/i84VYC78hO

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) July 20, 2021