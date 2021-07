Andreas Seppi e il possibile ritiro: “Non so se giocherò ancora il prossimo anno”

Andreas Seppi ha parlato dopo la sconfitta all’esordio nel torneo di Los Cabos.

“Penso di aver servito bene nel primo set, appena mettevo la palla in campo lui sbagliava in risposta quindi non dovevo fare molto per ottenere il punto. Dal secondo set in poi le cose sono cambiate appena lui riusciva a mettere in campo un paio di palle ero io che iniziavo ad andare in difficoltà e commettere diversi errori, non riuscivo a trovare il vincente o fare il mio gioco; è stato un match decisamente strano. Da parte mia penso che siano stati i peggiori set che abbia mai giocato negli ultimi 15 anni nel circuito.

Le condizioni non si adattano molto bene al mio gioco; le palle sono molto lente e c’era umidità. Mi sono allenato un paio di giorni prima dell’inizio del torneo e non ho giocato molto bene non ero in forta.”

“È un torneo molto bello, mi piace, non ci sono dubbi, le persone ti trattano molto bene e sono accoglienti. Ho passato dei bei momenti in questi giorni. Non so se giocherò ancora il prossimo anno, ma sicuramente tornerò qui in Messico“ .