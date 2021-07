WTA Palermo e Gdynia: I risultati del Turno Decisivo di Quali. Fuori tutte le azzurre nelle quali a Palermo. La Di Sarra nel Md in Polonia

Rimane immutata la pattuglia azzurra nel tabellone principale dei 32^ Palermo Ladies Open. Nessun “rinforzo” è arrivato dalle qualificazioni con Delai, Rosatello e Di Giuseppe fermate al secondo ed ultimo turno.

Camilla Rosatello (369 del ranking) ha racimolato un solo game contro Elena Gabriela Ruse che, dopo la vittoria nel WTA 250 di Amburgo, si qualifica a vele spiegate candidandosi, anche, al ruolo di outsider. “Non voglio pensare più a quanto successo ad Amburgo – ha detto la tennista romena, n. 133 della classifica mondiale – è una vittoria di una settimana fa e sono molto contenta. Ma a Palermo tutti i match sono importanti e non è così facile vincere un WTA senza molta esperienza, e non ne ho molta per il momento. Al momento voglio solo concentrarmi partita per partita”.

Disco rosso anche per la diciottenne Melania Delai (596) che ha potuto ben poco contro la coetanea cinese, Qinwen Zheng (169), mentre ci si attendeva di più da Martina Di Giuseppe (212) che si è fatta sorprendere con un doppio 7-6 dalla spagnola Marina Bassols Ribeira (291).

Da domani (lunedì 19 luglio) il via alle partite del tabellone principale con Danielle Collins, n. 49 del ranking, prima testa di serie e Liudmila Samsonova (55), vincitrice quest’anno del WTA 500 di Berlino ed eliminata agli ottavi di Wimbledon, principale antagonista.

Tra le azzurre, fari puntati su Lucia Bronzetti, entrata in tabellone con una meritata Wild Card concessa dopo gli ultimi brillanti risultati: era 341 del ranking ad inizio anno, domani nella nuova classifica sarà a ridosso della posizione 190. Una scalata frutto anche della recente finale di Torino e dei quarti di finale nel WTA 250 di Losanna (da qualificata). “Voglio ringraziare la FIT, il circolo e il direttore, Oliviero Palma, per questa possibilità – ha detto la Bronzetti – sono felice di essere a Palermo. Spero di fare il massimo, di vincere e andare più avanti possibile. Il torneo di Losanna mi ha dato consapevolezza del mio livello e la possibilità di giocare con le più forti al mondo. C’è ancora tanto da migliorare, ma arrivo a Palermo con tante partite disputate: giocare contro le tenniste più forti mi ha dato fiducia. Vedremo come andrà”.

Vedremo ad iniziare dal primo turno contro la bulgara Viktoria Tomova (109), mentre Giulia Gatto Monticone (184) e Lucrezia Stefanini (280, altra Wild Card) affronteranno due australiane, rispettivamente: Maddison Inglis (138) nell’ultima partita di domani sul centrale e Astra Sharma (128). Ostacolo romeno, invece, per l’ultima Wild Card azzurra, Nuria Brancaccio (452) che scenderà in campo domani contro Jaqueline Cristian (153) nel primo match in programma sul centrale (ore 16). “Giocare a Palermo è un onore – ha detto la Brancaccio – è un torneo di altissimo livello e spero di continuare a crescere. Sono in fiducia, ho giocato tante partite da inizio anno. Sono carica, contenta ed ho voglia di far bene. Questi tornei ti aiutano a crescere più rapidamente, spero che per me possa essere un trampolino di lancio”.

WTA 250 Palermo (Italia) – TD Qualificazione, terra battuta

WTA 250 Palermo (Italia) – TD Qualificazione, terra battuta

[1] E. Ruse vs [8] C. Rosatello
Risultato: 6-1, 6-0

[1] E. Rusevs [8] C. Rosatello

[4] M. Di Giuseppe vs [7] M. Bassols Ribera



[4] M. Di Giuseppe vs [7] M. Bassols Ribera
Risultato: 6-7, 6-7

NB 7:00 PM [3] D. Papamichail vs [5] K. Gerlach



[3] D. Papamichail vs [5] K. Gerlach
Risultato: 4-6, 6-2, 4-4

COURT 6 starts at 05:30 PM

[2] Q. Zheng vs [WC] M. Delai



[2] Q. Zheng vs [WC] M. Delai
Risultato: 6-2, 6-1

WTA 250 Gdynia (Polonia) – TD Qualificazione, terra battuta

WTA 250 Gdynia (Polonia) – TD Qualificazione, terra battuta

Bondarenko K. vs Falkowska W.
Risultato: 6-3, 7-6

11:00 Bondarenko K. (Ukr) – Falkowska W. (Pol)

11:00 Di Sarra F. – Mrdeza T.



Di Sarra F. vs Mrdeza T.
Risultato: 6-4, 7-5

12:30 Anshba A. (Rus) – Gorgodze E. (Geo)



Anshba A. vs Gorgodze E.
Risultato: 0-6, 2-6

12:30 Melnikova M. (Rus) – Bondar A. (Hun)



Melnikova M. vs Bondar A.
Risultato: 3-6, 6-4, 2-6

