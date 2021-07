Challenger Cary: Il Tabellone Principale e Qualificazione. Nessun italiano presente

Challenger Cary – Tabellone Principale – Hard

(1) Brooksby, Jenson vs Mukund, Sasikumar

Cid Subervi, Roberto vs Villanueva, Gonzalo

Qualifier vs Qualifier

(WC) Blumberg, William vs (6) Krueger, Mitchell

(4) Fratangelo, Bjorn vs Schnur, Brayden

Quiroz, Roberto vs (WC) Nanda, Govind

Harrison, Christian vs Sekiguchi, Shuichi

Torpegaard, Mikael vs (5) Lacko, Lukas

(7) Eubanks, Christopher vs Chrysochos, Petros

Sock, Jack vs Blanch, Ulises

Kozlov, Stefan vs Young, Donald

Rubin, Noah vs (3) Cressy, Maxime

(8) Ramanathan, Ramkumar vs Qualifier

(PR) Ward, James vs Qualifier

(WC) Riffice, Sam vs Ito, Tatsuma

Kwiatkowski, Thai-Son vs (2) Gunneswaran, Prajnesh

Challenger Cary – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Kovacevic, Aleksandarvs Novikov, Dennis(WC) Shelton, Benvs (7) Pervolarakis, Michail

(2) Crawford, Oliver vs (WC) Bryde, Trent

(Alt) Arias, Boris vs (6) Mochizuki, Shintaro

(3) Olivieri, Genaro Alberto vs Sigouin, Benjamin

Draxl, Liam vs (8) Harrison, Ryan

(4/Alt) Galarneau, Alexis vs Farren, Connor

(WC) Shick, Braden vs (5) McHugh, Aidan