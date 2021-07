ATP Amburgo, Bastad e Newport: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE). Casper Ruud vince a Bastad

Casper Ruud, numero 16 del ranking mondiale, ha vinto questa domenica l’ATP 250 di Bastad, in quello che è il suo terzo titolo in carriera.

Il tennista norvegese è stato ancora una volta molto solido e non ha dato alcuna possibilità a Federico Coria, alla prima finale in carriera nel circuito maggiore.

In un duello durato 1 ora e 30 minuti, Ruud ha conquistato l’incontro con un doppio 63.

ATP 500 Amburgo (Germania) – Finali, terra battuta

1. [1] Kevin Krawietz/ Horia Tecauvs [2] Tim Puetz/ Michael Venus

2. [6] Filip Krajinovic vs [2] Pablo Carreno Busta (non prima ore: 13:30)



ATP 250 Bastad (Svezia) – Semifinali , terra battuta

1. Andre Begemann/ Albano Olivettivs Sander Arends/ David Pel

2. [1] Casper Ruud vs Federico Coria (non prima ore: 14:00)



ATP 250 Newport (USA) – Finali, erba

1. Austin Krajicek/ Vasek Pospisilvs [WC] William Blumberg/ Jack Sock

2. [8/WC] Kevin Anderson vs Jenson Brooksby (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare