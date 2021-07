ATP 250 Gstaad: Il Tabellone Principale. Denis Shapovalov guida il seeding

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Shapovalov, Denis vs Bye

(WC) Nikles, Johan vs Qualifier

Ymer, Mikael vs Molcan, Alex

Huesler, Marc-Andrea vs (8) Lopez, Feliciano

(3) Ruud, Casper vs Bye

Hanfmann, Yannick vs Novak, Dennis

Griekspoor, Tallon vs Londero, Juan Ignacio

Kovalik, Jozef vs (6) Paire, Benoit

(5) Delbonis, Federico vs (WC) Riedi, Leandro

Gaston, Hugo vs Cerundolo, Juan Manuel

Polmans, Marc vs Qualifier

Bye vs (4) Garin, Cristian

(7) Djere, Laslo vs Seyboth Wild, Thiago

Qualifier vs Qualifier

Rinderknech, Arthur vs (WC) Stricker, Dominic Stephan

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto