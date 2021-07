È uscito su Netflix il film documentario su Naomi Osaka

Ieri 16 luglio la nota piattaforma di streaming video Netflix ha rilasciato un film documentario su Naomi Osaka. La campionessa nipponica non sta attraversando un periodo facile, dopo la discussa decisione di non parlare coi media a Parigi e conseguente ritiro dal torneo e la seguente assenza a Wimbledon. “Questo è il processo degli ultimi miei 2 anni e mezzo” scrive Naomi nel tweet che presenta il film, “Alla luce di quello che è successo recentemente, sono terrorizzata dall’uscita di questo film su di me. Questo non è come un match di tennis, dove vinci o perdi e la gente può commentare se hai giocato bene o male. Questo è uno spaccato dentro un certo periodo della mia vita privata, non posso far altro che chiedermi come la gente lo accoglierà. Questa è la mia anima e un riflesso di chi sono”.

In attesa che Naomi decida di tornare in campo (potrebbe farlo ai Giochi Olimpici, dove non si è cancellata ed è attesissima dai suoi connazionali), è di sicuro interesse vedere questo film e capire il dietro le quinte, il pensiero e la vita di una ragazza tanto forte in campo quanto complessa come persona.

“Questa serie intima ripercorre la vita e la carriera di Naomi Osaka, esplorando le sue radici culturali e la sua poliedrica identità di campionessa del tennis in ascesa”, si legge su Netflix come presentazione della serie.

Marco Mazzoni