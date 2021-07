WTA Palermo: Il tabellone di qualificazione con l’order of play di domani. Sei azzurre al via

Elena-Gabriela Ruse, n. 136 della classifica mondiale, vincitrice domenica scorsa del Torneo di Amburgo (WTA 250) è la testa di serie n. 1 del tabellone di qualificazione dei 32^ Palermo Ladies Open, in programma da domani (sabato 17 luglio) sui campi in terra rossa del Country Time Club di viale dell’Olimpo. La tennista romena affronterà (ore 19, campo 6) la tedesca, Jasmin Jebawy (728 del ranking).

Sei le azzurre nelle qualificazioni: Martina Di Giuseppe (212), Camilla Rosatello (369), Lisa Pigato (489) e la siciliana (di Licata) Dalila Spiteri (499), oltre alle Wild Card, Melania Delai (596) e la palermitana, Federica Bilardo (745).

Il compito più duro sarà domani (ore 19, campo centrale) per la Spiteri che affronterà la testa di serie n. 3, la greca Despina Papamichail (199 del ranking), mentre la Bilardo giocherà (secondo match del turno serale sul campo 6) con la spagnola Marina Ribera Bassols (n. 291 della classifica mondiale).

Tutte le giocatrici che partecipano alle qualificazioni si sono sottoposte, entro le 48 ore precedenti le rispettive partite, a tampone molecolare con esito negativo. Stesso protocollo per arbitri, raccattapalle e personale dell’organizzazione. Sono più di 250 i test, finora, effettuati: tutti con esito negativo.

A coordinare le attività di controllo e prevenzione dai contagi dei 32^ Palermo Ladies Open, è il professore Nicola Scichilone, direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico e professore ordinario delle malattie dell’apparato respiratorio dell’Università di Palermo. La struttura può, inoltre, contare sull’esperienza di Francesco Vitale, professore ordinario di igiene generale ed applicata all’Università di Palermo.

BIGLIETTI D’INGRESSO – Esauriti gli abbonamenti, rimangono a disposizione degli appassionati i biglietti giornalieri. I tagliandi di ingresso per le partite del primo turno del tabellone di qualificazione di domani, possono essere acquistati al prezzo di 5 euro al botteghino del Country Time Club di Viale dell’Olimpio oppure online, attraverso il circuito Vivaticket.

MAIN DRAW – Le romene Sorana Cirstea (n. 37 del ranking) e Patricia Tig (65), la statunitense Bernarda Pera (74), l’olandese Arantxa Rus (85), e le azzurre Martina Trevisan (101) ed Elisabetta Cocciaretto (112) si sono cancellate dal Torneo del Country a causa di infortuni. Salta anche la partecipazione di Sara Errani (105) che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

Tabellone Quali

Elena-Gabriela Ruse (1) v Jasmin Jebawy

Victoria Duval v Camilla Rosatello (8)

Zheng Qinwen (2) v Louisa Chirico

Melania Delai (WC) v Samantha Murray Sharan (6)

Despina Papamichail (3) v Dalila Spiteri

Lisa Pigato v Katharina Gerlach (5)

Martina Di Giuseppe (4) v Quinn Gleason

Federica Bilardo (WC) v Marina Bassols Ribera

Programma – Sabato 17 Luglio 2021

V. Duval (USA) vs [8] C. Rosatello (ITA)L. Pigato (ITA) vs [5] K. Gerlach (GER)NB 7:00 PM [3] D. Papamichail (GRE) vs D. Spiteri (ITA)[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs Q. Gleason (USA)

COURT 6 starts at 04:00 PM

[2] Q. Zheng (CHN) vs L. Chirico (USA)

[WC] M. Delai (ITA) vs [6] S. Murray Sharan (GBR)

NB 7:00 PM [1] E. Ruse (ROU) vs J. Jebawy (GER)

[WC] F. Bilardo (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP)