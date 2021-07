Geal Monfils e Elina Svitolina si sono sposati (foto)

Geal Monfils ed Elina Svitolina si sono sposati oggi. Coppia di lungo corso, i due hanno hanno pronunciato il fatidico “sì”, non si conosce la location esatta delle nozze, probabilmente in Francia.

Sono trapelati i primi scatti, con Geal in un eccentrico completo color lilla e lei in un più tradizionale abito bianco e diamanti. In basso le foto, pubblicate da Tennis Channel.

Auguri alla super-coppia del tennis!