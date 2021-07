Da Todi: Matteo Arnaldi si ritira nel terzo set per (con il programma di domani)

A Todi Matteo Arnaldi sfiora l’impresa nel match di secondo turno degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup contro Tomas Martin Etcheverry. Reduce dalla finale nell’ITF di Casinalbo e qualificato nel main draw del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, il next gen azzurro per un set ha domato il rivale argentino, la scorsa settimana vincitore del Challenger di Perugia. La contesa andata in scena sul Grandstand del Tennis Club Todi 1971 è poi andata in archivio con lo score di 2-6 6-3 4-1 ritiro, in favore del sudamericano, numero quattro del seeding.

Arnaldi si è ritirato per un problema alla mano destra.

L’allievo di Carlos Berlocq tira un sospiro di sollievo e si prepara per il quarto di finale contro l’americano Alexander Ritschard. Nell’ultimo singolare disputatosi sul centrale, proprio l’atleta a stelle e strisce ha infatti regolato un altro qualificato italiano, Giovanni Fonio. ”L’avevo visto giocare nei giorni scorsi e per questo ho preparato bene la partita. Da fondo tiene bene lo scambio e quando entra ti punisce – spiega Ritschard dopo aver chiuso l’incontro con il punteggio di 6-3 6-4 -. Ad inizio anno sono stato fermo per un brutto infortunio alla caviglia e poi ho contratto il coronavirus. Finalmente mi sento bene, spero di poter ritoccare il mio best ranking ed entrare in top 200 presto. Poi se devo sognare in grande non mi nascondo e ammetto che mi piacerebbe giocare lo US Open”.

Centrale – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Giulio Zeppieri vs [2] Mario Vilella Martinez

2. [4] Tomas Martin Etcheverry vs Alexander Ritschard

3. [1] Federico Gaio vs [WC] Flavio Cobolli (non prima ore: 19:00)

4. Facundo Diaz Acosta / Alexander Merino vs [PR] Alessandro Motti / Julian Ocleppo

Grandstand – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Nicolas Jarry vs [Q] Matheus Pucinelli De Almeida

2. [1] Mark Vervoort / Federico Zeballos vs Francesco Forti / Giulio Zeppieri (non prima ore: 17:00)