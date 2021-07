WTA 250 Budapest, Praga e Losanna: I risultati dei Quarti di Finale. Sconfitta Lucia Bronzetti ai quarti. Camila Giorgi out al secondo turno

Ce l’ha messa tutta lottando fino all’ultimo “quindici” Lucia Bronzetti nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Losanna.

La 22enne riminese di Villa Verucchio, n.241 WTA, ha ceduto per 64 46 63, in due ore e 19 minuti di partita, alla slovena Tamara Zidansek, n.50 WTA e prima favorita del seeding.

Fuori, ma al secondo turno, anche Camila Giorgi, apparsa decisamente sotto tono. La 29enne di Macerata, n.62 del ranking e quarta testa di serie, è stata battuta per 64 64, in poco più di un’ora e mezza di gioco, dalla kazaka Zarina Diyas, n.102 del ranking, in un match originariamente programmato per mercoledì sera e rinviato per due volte a causa della pioggia.

WTA 250 Budapest (Ungheria) – Quarti di Finale, terra battuta

WTA WTA Budapest Putintseva Y. Putintseva Y. 6 6 7 Kozlova K. Kozlova K. 7 0 5 Vincitore: Putintseva Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Kozlova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Kozlova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Kozlova K. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Kozlova K. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Putintseva Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Kozlova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Putintseva Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Kozlova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Kozlova K. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Kozlova K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Kozlova K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Putintseva Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Kozlova K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Kozlova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Putintseva Y. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Kozlova K. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Putintseva Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Kozlova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Putintseva Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Kozlova K. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Putintseva Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Kozlova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

11:00 Putintseva Y. (Kaz) – Kozlova Kat. (Ukr)

12:30 Galfi D. (Hun) – Danilovic O. (Srb)



WTA WTA Budapest Galfi D. Galfi D. 6 6 Danilovic O. Danilovic O. 4 2 Vincitore: Galfi D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Galfi D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Danilovic O. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Galfi D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Danilovic O. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Galfi D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Danilovic O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Galfi D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Danilovic O. 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Galfi D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Danilovic O. 0-15 15-15 40-15 5-3 → 5-4 Galfi D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Danilovic O. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Galfi D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Danilovic O. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Galfi D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Danilovic O. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Galfi D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Danilovic O. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

14:00 Udvardy P. (Hun) – Kalinina A. (Ukr)



Il match deve ancora iniziare

15:30 Ormaechea P. (Arg) – Collins D. R. (Usa)



Il match deve ancora iniziare

11:00 Anshba A./Detiuc A. – Bolsova Zadoinov A./Korpatsch T.



WTA WTA Budapest Anshba A. / Detiuc A. Anshba A. / Detiuc A. 6 4 8 Bolsova A. / Korpatsch T. Bolsova A. / Korpatsch T. 3 6 10 Vincitore: Bolsova A. / Korpatsch T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Bolsova A. / Korpatsch T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Bolsova A. / Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Bolsova A. / Korpatsch T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Bolsova A. / Korpatsch T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

WTA 250 Livesport Prague Open (Repubblica Ceca) – Quarti di Finale, cemento

WTA WTA Prague Kuzmova V. Kuzmova V. 2 2 Martincova T. Martincova T. 6 6 Vincitore: Martincova T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kuzmova V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Kuzmova V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Martincova T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kuzmova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Martincova T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Kuzmova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Martincova T. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kuzmova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kuzmova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Kuzmova V. 0-15 0-30 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Martincova T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Kuzmova V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Martincova T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

10:00 Kuzmova V. (Svk) – Martincova T. (Cze)

11:30 Sanders S. (Aus) – Minnen G. (Bel)



WTA WTA Prague Sanders S. Sanders S. 2 1 Minnen G. Minnen G. 6 6 Vincitore: Minnen G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Minnen G. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Minnen G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sanders S. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Minnen G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Minnen G. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Minnen G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Minnen G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sanders S. 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Minnen G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

13:00 Min G. (Usa) – Wang Xin. (Chn)



WTA WTA Prague Min G. Min G. 3 3 Wang Xin. Wang Xin. 6 6 Vincitore: Wang Xin. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Min G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Wang Xin. 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Min G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Min G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Min G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Min G. 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Wang Xin. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Min G. 15-0 15-15 15-30 30-30 2-5 → 3-5 Wang Xin. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Min G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Wang Xin. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Min G. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Wang Xin. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Min G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

14:30 Siniakova K. (Cze) – Krejcikova B. (Cze)



WTA WTA Prague Siniakova K. Siniakova K. 0 3 0 Krejcikova B. • Krejcikova B. 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Krejcikova B. 0-5 Siniakova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Siniakova K. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Siniakova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Siniakova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Krejcikova B. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

16:00 Kuzmova V./Stojanovic N. – Bektas E./Moore T.



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Lausanne (Svizzera), – 2° Turno – Quarti di Finale – terra battuta

WTA WTA Lausanne Diyas Z. Diyas Z. 6 6 Giorgi C. Giorgi C. 4 4 Vincitore: Diyas Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Diyas Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Diyas Z. 15-0 15-15 15-30 1-2 → 2-2 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Diyas Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Diyas Z. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Diyas Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Diyas Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

10:30 Parks A. (Usa) – Ferro F. (Fra)



WTA WTA Lausanne Parks A. Parks A. 4 6 0 Ferro F. Ferro F. 6 1 6 Vincitore: Ferro F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Parks A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Ferro F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Parks A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Parks A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Parks A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Ferro F. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Parks A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Parks A. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ferro F. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Parks A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ferro F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Parks A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Ferro F. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Parks A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Ferro F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Parks A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Parks A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ferro F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Parks A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

11:00 Rakhimova K. (Rus) – Burel C. (Fra)



WTA WTA Lausanne Rakhimova K. Rakhimova K. 6 3 3 Burel C. Burel C. 1 6 6 Vincitore: Burel C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Rakhimova K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Burel C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Rakhimova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Burel C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Rakhimova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Burel C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Rakhimova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Burel C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Rakhimova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Burel C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Rakhimova K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Burel C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Rakhimova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Burel C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Rakhimova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Burel C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Rakhimova K. 15-0 30-15 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

12:00 Garcia C. (Fra) – Sharma A. (Aus)



WTA WTA Lausanne Garcia C. Garcia C. 7 3 6 Sharma A. Sharma A. 6 6 3 Vincitore: Garcia C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Garcia C. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Garcia C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Sharma A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Garcia C. 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Garcia C. 15-40 3-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

12:00 Zidansek T. – Bronzetti L.



WTA WTA Lausanne Zidansek T. Zidansek T. 6 4 6 Bronzetti L. Bronzetti L. 4 6 3 Vincitore: Zidansek T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Bronzetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Zidansek T. 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Bronzetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Bronzetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 2-0 → 2-1 Bronzetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Zidansek T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Bronzetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Zidansek T. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Bronzetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Zidansek T. 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Bronzetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Bronzetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Zidansek T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Bronzetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Bronzetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Zidansek T. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Bronzetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Zidansek T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bronzetti L. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Zidansek T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

13:30 Zanevska M. (Bel) – Voegele S. (Sui)



WTA WTA Lausanne Zanevska M. Zanevska M. 0 7 1 Vogele S. • Vogele S. 0 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Vogele S. 1-1 Zanevska M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Vogele S. 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Zanevska M. 4-5

15:00 Garcia C. (Fra) – Diyas Z. (Kaz)



WTA WTA Lausanne Garcia C. Garcia C. 15 1 Diyas Z. • Diyas Z. 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Diyas Z. 0-15 15-15 1-3 Garcia C. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3

16:50 Burel C. (Fra) – Ferro F. (Fra)



Il match deve ancora iniziare

11:00 Eikeri U./Grammatikopoulou V. – Gleason Q./Rompies J.



WTA WTA Lausanne Eikeri U. / Grammatikopoulou V. Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 6 4 10 Gleason Q. / Rompies J. Gleason Q. / Rompies J. 3 6 6 Vincitore: Eikeri U. / Grammatikopoulou V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gleason Q. / Rompies J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Gleason Q. / Rompies J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Gleason Q. / Rompies J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Gleason Q. / Rompies J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Gleason Q. / Rompies J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Gleason Q. / Rompies J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Gleason Q. / Rompies J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Gleason Q. / Rompies J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Gleason Q. / Rompies J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Eikeri U. / Grammatikopoulou V. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Gleason Q. / Rompies J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

11:00 Minella M./Voegele S. – Hozumi E./Zhang S.



WTA WTA Lausanne Minella M. / Vogele S. • Minella M. / Vogele S. 0 6 0 Hozumi E. / Zhang S. Hozumi E. / Zhang S. 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Minella M. / Vogele S. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

11:00 Bandecchi S./Waltert S. – Ivakhnenko V./Maleckova J.