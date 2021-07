ATP Bastad: Passo falso per Lorenzo Musetti

Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti nel primo turno del torneo ATP 250 di Bastad.

Il 19enne di Carrara, n.62 ATP e sesta testa di serie, è stato sconfitto dallo svizzero Henri Laaksonen, n.134 del ranking, proveniente dalle qualificazioni in due ore con il punteggio 6-2 3-6 6-4.

Da segnalare che Musetti nel terzo e decisivo set avanti di un break in apertura di parziale subiva il controbreak nel secondo gioco e poi andava sotto per 1 a 4.

Sull’1 a 4, 0-40, l’azzurro annullava tre palle per il doppio break e rientrava in partiia brekkando l’avversario nel settimo game e impattando poi sul 4 pari.

Proprio nel nono game l’azzurro mancava due palle break, sul 15-40, che l’avrebbero mandato a servire per il match nel gioco successivo.

Sul 4 a 5 Musetti, dallo 0-40, annullava tre palle match consecutive ma dopo aver sprecato una palla del 5 pari al quarto tenativo lo svizzero piazzava il break e chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP ATP Bastad Laaksonen H. Laaksonen H. 6 3 6 Musetti L. Musetti L. 2 6 4 Vincitore: Laaksonen H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Laaksonen H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Musetti L. 40-0 4-3 → 4-4 Laaksonen H. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Laaksonen H. 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Laaksonen H. 15-0 40-0 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Laaksonen H. 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 3-2 → 4-2 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Laaksonen H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

4 Aces 13 Double Faults 463% (44/70) 1st Serve 62% (63/102)77% (34/44) 1st Serve Points Won 62% (39/63)38% (10/26) 2nd Serve Points Won 41% (16/39)64% (7/11) Break Points Saved 75% (18/24)13 Service Games Played 1438% (24/63) 1st Serve Return Points Won 23% (10/44)59% (23/39) 2nd Serve Return Points Won 62% (16/26)25% (6/24) Break Points Converted 36% (4/11)14 Return Games Played 1363% (44/70) Service Points Won 54% (55/102)46% (47/102) Return Points Won 37% (26/70)53% (91/172) Total Points Won 47% (81/172)