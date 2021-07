Berrettini punta in alto dopo la finale di Wimbledon: i bookie quotano il primo successo Slam entro fine 2022

Ci è andato vicino, ma ha ceduto solamente al numero uno del mondo Novak Djokovic. Dopo aver assaporato la finale di uno Slam in quel di Wimbledon, Matteo Berrettini punta a vincere il suo primo major. E gli esperti di SNAI non lo escludono, tanto che – riferisce Agipronews, è pronta la quota del successo del romano in uno dei quattro tornei più importanti: l’impresa entro fine 2022 paga 4 volte la posta giocata.

Matteo avrebbe dunque cinque occasioni a disposizione, considerando ancora lo Us Open che si giocherà tra agosto e settembre di quest’anno. 45 anni dopo il successo di Adriano Panatta al Roland Garros, Berrettini è pronto a rompere la maledizione e a riportare il tricolore nell’Olimpo del tennis.

L’Italia del tennis sogna in grande e viene trascinata da Matteo Berrettini, fresco di finale a Wimbledon. Tra i più attesi non ci si può certo dimenticare di Jannik Sinner, numero due d’Italia, e con il sogno di riportare uno Slam in casa azzurra quasi mezzo secolo dopo Adriano Panatta: gli esperti di SNAI sfruttano l’entusiasmo portato da Berrettini e quotano a 6,00 il primo major della carriera di Sinner entro fine 2022.

Non solo Sinner e Berrettini alimentano le speranze del tricolore. Tra i giovani in rampa di lancio, ripor5ta agipronews, c’è Lorenzo Musetti che però vede da lontano la possibilità di aggiudicarsi uno dei quattro tornei più importanti: il classe 2002 è offerto a 12,00. L’altro Lorenzo invece, trattasi di Sonego, paga ben 20 volte la posta giocata per uno Slam entro il termine della prossima stagione. I bookie danno fiducia alla truppa azzurra che, Berrettini compreso, può aggiudicarsi un major (con scadenza fissata agli Us Open 2022) a 2,25.