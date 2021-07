Benoit Paire ed i problemi per colpa della Pandemia

Benoit Paire ha avuto una stagione da dimenticare ed ha iniziato l’ATP 500 di Amburgo con appena due vittorie e 17 sconfitte nel 2021. Tuttavia, il francese, che ora si trova fuori dalla top 50 – è al 51° posto nella classifica ATP – ha dato un calcio alla crisi, anche se non nel modo in cui avrebbe sicuramente desiderato. Era 6-6 nel primo set quando Ricardas Berankis alla fine si è ritirato dalla partita per un problema al piede destro.

È molto usuale per i giocatori che beneficiano dei ritiri dire che non avrebbero voluto vincere in quel modo, ma Paire è andato un po’ controcorrente, anche se senza malizia. “Spero che non sia grave perché Ricardas è una persona seria. Ma onestamente, sono felice perché non vinco molte partite in questo periodo. Ho avuto un disagio mentale per un anno”, ha spiegato il francese, che ha sempre affermato di aver sofferto molto per la pandemia e i suoi effetti, dalle vesciche agli stadi vuoti.