WTA Budapest, Praga e Losanna: I risultati con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto e Di Giuseppe sconfitte. Giorgi al secondo turno

Ok Camila Giorgi nel torneo di Losanna. la 29enne di Macerata, n.62 del ranking e quarta testa di serie, ha regolato 62 60, in 65 minuti di gioco, la qualificata norvegese Ulrike Eikkeri, n.298 WTA. Troppo solida la marchigiana per la 28enne di Oslo che nel secondo set è apparsa anche un po’ scoraggiata.

Al secondo turno Giorgi dovrà vedersela con la kazaka Zarina Diyas, n.102 del ranking: la numero uno azzurra è in vantaggio per 2-1 nei precedenti con la 27enne di Almati e si è aggiudicata proprio gli ultimi due.

WTA 250 Budapest (Ungheria) – 1° Turno, terra battuta

WTA WTA Budapest Cocciaretto E. Cocciaretto E. 4 5 Jani R. Jani R. 6 7 Vincitore: Jani R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jani R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Cocciaretto E. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Jani R. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Cocciaretto E. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jani R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Jani R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Cocciaretto E. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Jani R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Cocciaretto E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jani R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jani R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Jani R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Jani R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jani R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Jani R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Cocciaretto E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

11:00 Jorovic I. (Srb) – Cristian J. A. (Rou)



WTA WTA Budapest Jorovic I. Jorovic I. 5 7 7 Cristian J. Cristian J. 7 6 6 Vincitore: Jorovic I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jorovic I. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jorovic I. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Jorovic I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Cristian J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jorovic I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jorovic I. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Cristian J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jorovic I. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Jorovic I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Cristian J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jorovic I. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Cristian J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jorovic I. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jorovic I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Cristian J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jorovic I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Cristian J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jorovic I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Cristian J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jorovic I. 15-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jorovic I. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Cristian J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jorovic I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Jorovic I. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Cristian J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Jorovic I. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Cristian J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Jorovic I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Cristian J. 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

11:00 Lepchenko V. (Usa) – Bogdan A. (Rou)



WTA WTA Budapest Lepchenko V. Lepchenko V. 4 5 Bogdan A. Bogdan A. 6 7 Vincitore: Bogdan A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Lepchenko V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Bogdan A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Lepchenko V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lepchenko V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Bogdan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Lepchenko V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Bogdan A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Lepchenko V. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Lepchenko V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bogdan A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lepchenko V. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Lepchenko V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Bogdan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Lepchenko V. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bogdan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lepchenko V. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Bogdan A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Lepchenko V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Bogdan A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

12:30 Di Giuseppe M. – Collins D. R.



WTA WTA Budapest Di Giuseppe M. Di Giuseppe M. 2 1 Collins D. Collins D. 6 6 Vincitore: Collins D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Collins D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-5 → 1-6 Di Giuseppe M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Collins D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Di Giuseppe M. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Collins D. 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Di Giuseppe M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Collins D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Di Giuseppe M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Collins D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Di Giuseppe M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Collins D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Di Giuseppe M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Collins D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Di Giuseppe M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Collins D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

12:30 Kalinina A. (Ukr) – Kalinskaya A. (Rus)



WTA WTA Budapest Kalinina A. Kalinina A. 6 7 Kalinskaya A. Kalinskaya A. 4 6 Vincitore: Kalinina A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Kalinina A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Kalinina A. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Kalinskaya A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Kalinina A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Kalinskaya A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Kalinina A. 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kalinskaya A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kalinina A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Kalinskaya A. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Kalinina A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kalinina A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kalinskaya A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Kalinina A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Kalinina A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Kalinskaya A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kalinina A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Kalinskaya A. 0-15 0-30 1-1 → 2-1 Kalinina A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 0-1

12:30 Sherif M. (Egy) – Udvardy P. (Hun)



WTA WTA Budapest Sherif M. Sherif M. 3 1 Udvardy P. Udvardy P. 6 6 Vincitore: Udvardy P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sherif M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Udvardy P. 15-0 30-0 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Sherif M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Udvardy P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sherif M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Udvardy P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Sherif M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Udvardy P. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Sherif M. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Udvardy P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Sherif M. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Udvardy P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sherif M. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Udvardy P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sherif M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Udvardy P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

14:00 Korpatsch T. (Ger) – Danilovic O. (Srb)



WTA WTA Budapest Korpatsch T. Korpatsch T. 2 2 Danilovic O. Danilovic O. 6 6 Vincitore: Danilovic O. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Danilovic O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Korpatsch T. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Danilovic O. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Korpatsch T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Danilovic O. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Korpatsch T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Danilovic O. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Korpatsch T. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Danilovic O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Korpatsch T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Danilovic O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Korpatsch T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Danilovic O. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Korpatsch T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Danilovic O. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Korpatsch T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

14:00 Sasnovich A. (Blr) – Babos T. (Hun)



WTA WTA Budapest Sasnovich A. • Sasnovich A. 15 6 2 Babos T. Babos T. 0 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sasnovich A. 15-0 2-0 Babos T. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Sasnovich A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Babos T. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Sasnovich A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Babos T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Sasnovich A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Babos T. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sasnovich A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

15:30 Bolsova Zadoinov A. (Esp) – Galfi D. (Hun)



WTA WTA Budapest Bolsova A. Bolsova A. 6 3 Galfi D. Galfi D. 7 6 Vincitore: Galfi D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Galfi D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Bolsova A. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Galfi D. 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Bolsova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Galfi D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Bolsova A. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Galfi D. 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 Bolsova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Galfi D. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Galfi D. 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Bolsova A. 30-0 15-30 30-15 15-0 5-5 → 5-6 Galfi D. 0-15 0-30 5-4 → 5-5 Bolsova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Galfi D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Bolsova A. 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 Galfi D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Bolsova A. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Galfi D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Bolsova A. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Galfi D. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Bolsova A. 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

15:30 Grabher J. (Aut) – Pera B. (Usa)



WTA WTA Budapest Grabher J. Grabher J. 7 1 2 Pera B. Pera B. 5 6 6 Vincitore: Pera B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Pera B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Grabher J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Pera B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Grabher J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Pera B. 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Grabher J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Pera B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Grabher J. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Pera B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Grabher J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Pera B. 15-0 40-0 0-4 → 0-5 Grabher J. 0-15 15-15 15-40 0-3 → 0-4 Pera B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Grabher J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Pera B. 40-A 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Grabher J. 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Pera B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Grabher J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Pera B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Grabher J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Pera B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Grabher J. 15-0 30-15 30-0 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Pera B. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Grabher J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Pera B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Grabher J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Pera B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

14:00 Gorgodze E./Mihalikova T. – Bara Irina M./Errani S.



WTA WTA Budapest Gorgodze E. / Mihalikova T. Gorgodze E. / Mihalikova T. 6 1 13 Bara I. / Errani S. Bara I. / Errani S. 4 6 15 Vincitore: Bara I. / Errani S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-15 Gorgodze E. / Mihalikova T. 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 11-12 12-12 12-13 13-13 13-14 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Bara I. / Errani S. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Gorgodze E. / Mihalikova T. 0-15 0-40 1-4 → 1-5 Bara I. / Errani S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Gorgodze E. / Mihalikova T. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Bara I. / Errani S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gorgodze E. / Mihalikova T. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Bara I. / Errani S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Gorgodze E. / Mihalikova T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Bara I. / Errani S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Gorgodze E. / Mihalikova T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Bara I. / Errani S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Gorgodze E. / Mihalikova T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Bara I. / Errani S. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Gorgodze E. / Mihalikova T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Bara I. / Errani S. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Gorgodze E. / Mihalikova T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bara I. / Errani S. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

15:30 Szabanin N./Toth A. K. – Anshba A./Detiuc A.



WTA WTA Budapest Szabanin N. / Toth A. Szabanin N. / Toth A. 4 5 Anshba A. / Detiuc A. Anshba A. / Detiuc A. 6 7 Vincitore: Anshba A. / Detiuc A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Szabanin N. / Toth A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Szabanin N. / Toth A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Szabanin N. / Toth A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 4-2 → 4-3 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Szabanin N. / Toth A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Szabanin N. / Toth A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Szabanin N. / Toth A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Szabanin N. / Toth A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 Szabanin N. / Toth A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Anshba A. / Detiuc A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Szabanin N. / Toth A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anshba A. / Detiuc A. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Szabanin N. / Toth A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Anshba A. / Detiuc A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Szabanin N. / Toth A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA 250 Livesport Prague Open (Repubblica Ceca) – 1° Turno, cemento

WTA WTA Prague Bains N. Bains N. 3 2 Bonaventure Y. Bonaventure Y. 6 6 Vincitore: Bonaventure Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bonaventure Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Bains N. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Bonaventure Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Bains N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Bonaventure Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Bains N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Bonaventure Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Bains N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bonaventure Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Bains N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Bonaventure Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Bains N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Bonaventure Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bains N. 15-0 30-0 30-15 1-2 → 2-2 Bonaventure Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bains N. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bonaventure Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

10:00 Bains N. (Gbr) – Bonaventure Y. (Bel)

10:00 Barthel M. (Ger) – Kuzmova V. (Svk)



WTA WTA Prague Barthel M. Barthel M. 6 4 3 Kuzmova V. Kuzmova V. 2 6 6 Vincitore: Kuzmova V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Barthel M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Kuzmova V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Barthel M. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Kuzmova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Barthel M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Kuzmova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Barthel M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Kuzmova V. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Barthel M. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kuzmova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Barthel M. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Kuzmova V. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Barthel M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Kuzmova V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Barthel M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Kuzmova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Barthel M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kuzmova V. 0-15 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Barthel M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kuzmova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Barthel M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kuzmova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Barthel M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kuzmova V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Barthel M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Kuzmova V. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Barthel M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

10:00 Gasanova A. (Rus) – Havlickova L. (Cze)



WTA WTA Prague Gasanova A. Gasanova A. 6 4 6 Havlickova L. Havlickova L. 2 6 4 Vincitore: Gasanova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Gasanova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Havlickova L. 15-0 15-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Havlickova L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Havlickova L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Havlickova L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Havlickova L. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gasanova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Havlickova L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gasanova A. 15-0 40-0 3-4 → 4-4 Havlickova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Havlickova L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Gasanova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Havlickova L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gasanova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Havlickova L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gasanova A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Havlickova L. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Gasanova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Havlickova L. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Gasanova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Havlickova L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Gasanova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Havlickova L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

11:30 Bouzkova M. (Cze) – Sanders S. (Aus)



WTA WTA Prague Bouzkova M. Bouzkova M. 6 4 2 Sanders S. Sanders S. 3 6 6 Vincitore: Sanders S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Bouzkova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Bouzkova M. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Bouzkova M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Sanders S. 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 2-0 → 2-1 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bouzkova M. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Bouzkova M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Bouzkova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Sanders S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Sanders S. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Bouzkova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

11:30 Kung L. (Sui) – Wang Xin. (Chn)



WTA WTA Prague Kung L. Kung L. 2 2 Wang Xin. Wang Xin. 6 6 Vincitore: Wang Xin. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kung L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Wang Xin. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kung L. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Kung L. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Wang Xin. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kung L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kung L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Wang Xin. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Kung L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Wang Xin. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kung L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Wang Xin. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Kung L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Wang Xin. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

11:30 Murray S. (Gbr) – Martincova T. (Cze)



WTA WTA Prague Murray Sharan S. Murray Sharan S. 1 4 Martincova T. Martincova T. 6 6 Vincitore: Martincova T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Martincova T. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Murray Sharan S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Murray Sharan S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Martincova T. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Murray Sharan S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Martincova T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Murray Sharan S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Murray Sharan S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Martincova T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Murray Sharan S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Martincova T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Murray Sharan S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Martincova T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Murray Sharan S. 15-0 30-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

13:00 Perrin C. (Sui) – Liang E. S. (Tpe)



WTA WTA Prague Perrin C. Perrin C. 3 4 Liang E. Liang E. 6 6 Vincitore: Liang E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Perrin C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Liang E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Perrin C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Liang E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Perrin C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Liang E. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Perrin C. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Perrin C. 0-15 0-30 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Liang E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Perrin C. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Liang E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Perrin C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Liang E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Perrin C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Perrin C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

13:00 Radwanska U. (Pol) – Parrizas-Diaz N. (Esp)



WTA WTA Prague Radwanska U. Radwanska U. 6 3 1 Parrizas-Diaz N. Parrizas-Diaz N. 2 6 6 Vincitore: Parrizas-Diaz N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Radwanska U. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Parrizas-Diaz N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Radwanska U. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Radwanska U. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Radwanska U. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Parrizas-Diaz N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Radwanska U. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Radwanska U. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Parrizas-Diaz N. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Radwanska U. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Radwanska U. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Parrizas-Diaz N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Radwanska U. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Radwanska U. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Parrizas-Diaz N. 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Radwanska U. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Parrizas-Diaz N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Radwanska U. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

13:00 Siniakova K. (Cze) – Burrage J. (Gbr)



WTA WTA Prague Siniakova K. Siniakova K. 6 6 Burrage J. Burrage J. 0 4 Vincitore: Siniakova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Burrage J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Burrage J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Siniakova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Burrage J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Burrage J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Siniakova K. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Burrage J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Siniakova K. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Burrage J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Siniakova K. 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Burrage J. 15-0 15-15 15-40 3-0 → 4-0 Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Burrage J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Siniakova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

17:00 Shinikova I. (Bul) – Krejcikova B. (Cze)



WTA WTA Prague Shinikova I. Shinikova I. 2 3 Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 Vincitore: Krejcikova B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Shinikova I. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Krejcikova B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Shinikova I. 0-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Shinikova I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Shinikova I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Shinikova I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Shinikova I. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Shinikova I. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Krejcikova B. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Shinikova I. 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Shinikova I. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

14:30 Kuzmova V./Stojanovic N. – Cabrera L./Inglis M.



WTA WTA Prague Kuzmova V. / Stojanovic N. Kuzmova V. / Stojanovic N. 6 6 Cabrera L. / Inglis M. Cabrera L. / Inglis M. 4 2 Vincitore: Kuzmova V. / Stojanovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kuzmova V. / Stojanovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Cabrera L. / Inglis M. 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Kuzmova V. / Stojanovic N. 15-0 40-30 30-0 30-15 40-30 4-1 → 5-1 Kuzmova V. / Stojanovic N. 15-0 3-1 → 4-1 Kuzmova V. / Stojanovic N. 15-0 2-1 → 3-1 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Kuzmova V. / Stojanovic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kuzmova V. / Stojanovic N. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Kuzmova V. / Stojanovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Kuzmova V. / Stojanovic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Kuzmova V. / Stojanovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cabrera L. / Inglis M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kuzmova V. / Stojanovic N. 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Cabrera L. / Inglis M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

15:00 Bonaventure Y./Kung L. – Morderger T./Morderger Y.



WTA WTA Prague Bonaventure Y. / Kung L. Bonaventure Y. / Kung L. 6 6 Morderger T. / Morderger Y. Morderger T. / Morderger Y. 2 3 Vincitore: Bonaventure Y. / Kung L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Morderger T. / Morderger Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Bonaventure Y. / Kung L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Morderger T. / Morderger Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Bonaventure Y. / Kung L. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Morderger T. / Morderger Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bonaventure Y. / Kung L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Morderger T. / Morderger Y. 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Morderger T. / Morderger Y. 1-0 → 1-1 Morderger T. / Morderger Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Bonaventure Y. / Kung L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Morderger T. / Morderger Y. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Bonaventure Y. / Kung L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Morderger T. / Morderger Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Bonaventure Y. / Kung L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Morderger T. / Morderger Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Bonaventure Y. / Kung L. 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Morderger T. / Morderger Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

WTA 250 Lausanne (Svizzera), – 1° Turno terra battuta

WTA WTA Lausanne Govortsova O. Govortsova O. 6 4 2 Blinkova A. Blinkova A. 2 6 6 Vincitore: Blinkova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Blinkova A. 0-15 2-5 → 2-6 Govortsova O. 0-15 30-0 30-15 30-30 2-4 → 2-5 Blinkova A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Govortsova O. 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 Blinkova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Govortsova O. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Blinkova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Govortsova O. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Blinkova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Blinkova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Govortsova O. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Blinkova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Govortsova O. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Blinkova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Blinkova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Govortsova O. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Blinkova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Blinkova A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Blinkova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Blinkova A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

10:30 Govortsova O. (Blr) – Blinkova A. (Rus)

12:00 Bronzetti L. – Sugnaux T.



WTA WTA Lausanne Bronzetti L. Bronzetti L. 6 6 Sugnaux T. Sugnaux T. 1 0 Vincitore: Bronzetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Sugnaux T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Sugnaux T. 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Sugnaux T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sugnaux T. 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Sugnaux T. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Sugnaux T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Bronzetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Sugnaux T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

12:30 Di Lorenzo F. (Usa) – Voegele S. (Sui)



12:30 Friedsam A-L. (Ger) – Parks A. (Usa)



WTA WTA Lausanne Friedsam A. Friedsam A. 3 6 4 Parks A. Parks A. 6 3 6 Vincitore: Parks A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Friedsam A. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Parks A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Friedsam A. 0-15 15-15 15-30 40-30 3-4 → 4-4 Parks A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Friedsam A. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Parks A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Friedsam A. 15-0 30-0 30-15 1-2 → 2-2 Parks A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Friedsam A. 15-0 15-15 30-30 0-1 → 1-1 Parks A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Friedsam A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Parks A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Friedsam A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Parks A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Friedsam A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Parks A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Friedsam A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Parks A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Friedsam A. 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Parks A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Friedsam A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Parks A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Friedsam A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Parks A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Friedsam A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Parks A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Friedsam A. 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Parks A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

13:30 Rus A. (Ned) – Rakhimova K. (Rus)



13:30 Tan H. (Fra) – Ferro F. (Fra)



WTA WTA Lausanne Tan H. Tan H. 5 2 Ferro F. Ferro F. 7 6 Vincitore: Ferro F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ferro F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Tan H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Ferro F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Tan H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ferro F. 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tan H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Ferro F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tan H. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ferro F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Tan H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Ferro F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Tan H. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Ferro F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Tan H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Ferro F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Tan H. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Ferro F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Tan H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Ferro F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tan H. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

14:30 Eikeri U. – Giorgi C.



WTA WTA Lausanne Eikeri U. Eikeri U. 2 0 Giorgi C. Giorgi C. 6 6 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

15:00 Pliskova Kr. (Cze) – Sharma A. (Aus)



16:00 Garcia C. (Fra) – Dulgheru A. (Rou)



16:30 Grammatikopoulou V. – Paolini J.



17:30 Teichmann J. B. (Sui) – Zanevska M. (Bel)



18:00 Gracheva V. (Rus) – Minella M. (Lux)



10:30 Gumulya B./Hsieh Y. – Fomina A./Melnikova M.



WTA WTA Lausanne Gumulya B. / Hsieh S. Gumulya B. / Hsieh S. 3 1 Fomina A. / Melnikova M. Fomina A. / Melnikova M. 6 6 Vincitore: Fomina A. / Melnikova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Gumulya B. / Hsieh S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Fomina A. / Melnikova M. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Gumulya B. / Hsieh S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Fomina A. / Melnikova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Gumulya B. / Hsieh S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Fomina A. / Melnikova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Gumulya B. / Hsieh S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fomina A. / Melnikova M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Gumulya B. / Hsieh S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Fomina A. / Melnikova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Gumulya B. / Hsieh S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Fomina A. / Melnikova M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Gumulya B. / Hsieh S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Fomina A. / Melnikova M. 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Gumulya B. / Hsieh S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Fomina A. / Melnikova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

12:00 Ivakhnenko V./Maleckova J. – Monnet C./Price G.



WTA WTA Lausanne Ivakhnenko V. / Maleckova J. Ivakhnenko V. / Maleckova J. 6 6 Monnet C. / Price G. Monnet C. / Price G. 2 4 Vincitore: Ivakhnenko V. / Maleckova J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 15-0 40-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Monnet C. / Price G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Monnet C. / Price G. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Monnet C. / Price G. 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Monnet C. / Price G. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Monnet C. / Price G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Monnet C. / Price G. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Monnet C. / Price G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Monnet C. / Price G. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Ivakhnenko V. / Maleckova J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Monnet C. / Price G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

14:00 Blinkova A./Friedsam A-L. – Bandecchi S./Waltert S.



15:30 Piter K./Rus A. – Routliffe E./Zimmermann K.



