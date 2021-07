ATP Amburgo, Bastad e Newport: I risultati del Day 1. Cecchinato al secondo turno dopo aver eliminato Gasquet a Bastad. Fuori Thomas Fabbiano nelle quali

Marco Cecchinato approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Bastad.

Il 28enne palermitano, n.82 del ranking, ha sconfitto il francese Richard Gasquet, n.54 ATP e quinta testa di serie in tre set con il risultato di 62 57 63

Al secondo turno sfiderà Francisco Cerundolo o Federico Coria.

Nelle qualificazioni fuori al turno decisivo Thomas Fabbiano: il 32enne pugliese di San Giorgio Jonico, n.201 ATP ed ottava testa di serie delle “quali”, è stato battuto per 63 62, in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, dal francese Arthur Rinderknech, n.105 ATP e prima testa di serie.

ATP 500 Amburgo (Germania) – 1° Turno, terra battuta

ATP ATP Hamburg Kuhn N. Kuhn N. 6 1 2 Seyboth Wild T. Seyboth Wild T. 1 6 6 Vincitore: Seyboth Wild T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Kuhn N. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Seyboth Wild T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Kuhn N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kuhn N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Kuhn N. 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Kuhn N. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kuhn N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kuhn N. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Seyboth Wild T. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kuhn N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Kuhn N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Kuhn N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kuhn N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [WC] Nicola Kuhnvs [Q] Thiago Seyboth Wild

2. Corentin Moutet vs [LL] Sebastian Baez (non prima ore: 13:30)



ATP ATP Hamburg Moutet C. Moutet C. 1 2 Baez S. Baez S. 6 6 Vincitore: Baez S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Moutet C. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Baez S. 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Moutet C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Baez S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Moutet C. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Baez S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Moutet C. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Baez S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Moutet C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Baez S. 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Moutet C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Baez S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Moutet C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Baez S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Moutet C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Jaume Munar vs [WC] Philipp Kohlschreiber



ATP ATP Hamburg Munar J. Munar J. 6 4 Kohlschreiber P. Kohlschreiber P. 7 6 Vincitore: Kohlschreiber P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kohlschreiber P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Munar J. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Kohlschreiber P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Munar J. 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Kohlschreiber P. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Munar J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Kohlschreiber P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Munar J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Kohlschreiber P. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Munar J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Munar J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Kohlschreiber P. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Munar J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Kohlschreiber P. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Munar J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Kohlschreiber P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Munar J. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Kohlschreiber P. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Munar J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Kohlschreiber P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Munar J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kohlschreiber P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [8] Benoit Paire vs Ricardas Berankis (non prima ore: 18:30)



ATP ATP Hamburg Paire B. Paire B. 40 5 Berankis R. • Berankis R. 30 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Berankis R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 Paire B. 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Berankis R. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Paire B. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Paire B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Berankis R. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Paire B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Paire B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Paire B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court M1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Laslo Djere / Gianluca Mager vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar



ATP ATP Hamburg Djere L. / Mager G. Djere L. / Mager G. 3 6 3 Behar A. / Escobar G. Behar A. / Escobar G. 6 4 10 Vincitore: Behar A. / Escobar G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Behar A. / Escobar G. 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Djere L. / Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Djere L. / Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Djere L. / Mager G. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Djere L. / Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Djere L. / Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Djere L. / Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Djere L. / Mager G. 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Behar A. / Escobar G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Djere L. / Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Djere L. / Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Djere L. / Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. Filip Krajinovic / Dusan Lajovic vs N.Sriram Balaji / Luca Margaroli



ATP ATP Hamburg Krajinovic F. / Lajovic D. Krajinovic F. / Lajovic D. 6 6 Balaji S. / Margaroli L. Balaji S. / Margaroli L. 3 2 Vincitore: Krajinovic F. / Lajovic D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

3. [Q] Alessandro Giannessi / Carlos Taberner vs [WC] Daniel Altmaier / Rudolf Molleker



ATP ATP Hamburg Giannessi A. / Taberner C. Giannessi A. / Taberner C. 3 2 Altmaier D. / Molleker R. Altmaier D. / Molleker R. 6 6 Vincitore: Altmaier D. / Molleker R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Giannessi A. / Taberner C. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Giannessi A. / Taberner C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Giannessi A. / Taberner C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Giannessi A. / Taberner C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Giannessi A. / Taberner C. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Altmaier D. / Molleker R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Giannessi A. / Taberner C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Giannessi A. / Taberner C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Giannessi A. / Taberner C. 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Altmaier D. / Molleker R. 15-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP 250 Bastad (Svezia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP ATP Bastad Rinderknech A. Rinderknech A. 6 6 Fabbiano T. Fabbiano T. 3 2 Vincitore: Rinderknech A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Fabbiano T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Fabbiano T. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Fabbiano T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Fabbiano T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Fabbiano T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Rinderknech A. 15-0 40-0 2-2 → 3-2 Fabbiano T. 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Fabbiano T. 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [1] Arthur Rinderknechvs [8] Thomas FabbianoTDQ

2. Yannick Hanfmann vs Thiago Monteiro (non prima ore: 13:00)



ATP ATP Bastad Hanfmann Y. Hanfmann Y. 6 7 Monteiro T. Monteiro T. 2 5 Vincitore: Hanfmann Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hanfmann Y. 15-0 40-0 6-5 → 7-5 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Monteiro T. 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Hanfmann Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Hanfmann Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hanfmann Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Monteiro T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Hanfmann Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Hanfmann Y. 15-0 15-30 40-30 1-0 → 2-0 Monteiro T. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. [5] Richard Gasquet vs Marco Cecchinato



ATP ATP Bastad Gasquet R. Gasquet R. 2 7 3 Cecchinato M. Cecchinato M. 6 5 6 Vincitore: Cecchinato M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Gasquet R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Gasquet R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Gasquet R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Gasquet R. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Gasquet R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Cecchinato M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Gasquet R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Cecchinato M. 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 Gasquet R. 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Gasquet R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Gasquet R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Gasquet R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Gasquet R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Cecchinato M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Gasquet R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Gasquet R. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Gasquet R. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Cecchinato M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Elias Ymer vs Taro Daniel



ATP ATP Bastad Ymer E. • Ymer E. 0 6 6 0 Daniel T. Daniel T. 0 2 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ymer E. 0-3 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ymer E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ymer E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Daniel T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Daniel T. 15-0 30-0 2-1 → 2-2 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ymer E. 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ymer E. 15-0 30-0 30-15 30-30 4-2 → 5-2 Daniel T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ymer E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Daniel T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ymer E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Dennis Novak vs [6] Marc-Andrea Huesler



ATP ATP Bastad Novak D. Novak D. 6 6 Husler M. Husler M. 2 2 Vincitore: Novak D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Novak D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Husler M. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Novak D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Husler M. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Novak D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Husler M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Novak D. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Husler M. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Novak D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Husler M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Novak D. 15-0 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 4-1 Novak D. 15-0 30-0 30-15 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Husler M. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Novak D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Husler M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [3] Francisco Cerundolo vs [7] Blaz Rola



ATP ATP Bastad Cerundolo F. Cerundolo F. 3 6 7 Rola B. Rola B. 6 4 6 Vincitore: Cerundolo F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Rola B. 0-15 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Cerundolo F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Rola B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Cerundolo F. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Rola B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Cerundolo F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rola B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Cerundolo F. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Rola B. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Cerundolo F. 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rola B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Cerundolo F. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rola B. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Cerundolo F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Rola B. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Cerundolo F. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Rola B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Cerundolo F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Rola B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Cerundolo F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Rola B. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Cerundolo F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rola B. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Cerundolo F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Rola B. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Cerundolo F. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Rola B. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Cerundolo F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Rola B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Cerundolo F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rola B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Roman Jebavy / Jiri Vesely vs [3] Pablo Cuevas / Fabrice Martin (non prima ore: 14:00)



ATP ATP Bastad Jebavy R. / Vesely J. Jebavy R. / Vesely J. 6 1 5 Cuevas P. / Martin F. Cuevas P. / Martin F. 3 6 10 Vincitore: Cuevas P. / Martin F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Cuevas P. / Martin F. 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Cuevas P. / Martin F. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Jebavy R. / Vesely J. 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Cuevas P. / Martin F. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Jebavy R. / Vesely J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Cuevas P. / Martin F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Jebavy R. / Vesely J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Cuevas P. / Martin F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jebavy R. / Vesely J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Cuevas P. / Martin F. 0-15 15-30 30-30 5-2 → 5-3 Jebavy R. / Vesely J. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Cuevas P. / Martin F. 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Jebavy R. / Vesely J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Cuevas P. / Martin F. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Jebavy R. / Vesely J. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Cuevas P. / Martin F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jebavy R. / Vesely J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Andrej Martin vs [5/Alt] Henri Laaksonen



ATP ATP Bastad Martin A. Martin A. 7 3 4 Laaksonen H. Laaksonen H. 5 6 6 Vincitore: Laaksonen H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Martin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Martin A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Martin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Laaksonen H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 Martin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Laaksonen H. 15-0 30-0 3-5 → 3-6 Martin A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Laaksonen H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Martin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Martin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Martin A. 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Martin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Laaksonen H. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Martin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Laaksonen H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Martin A. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Martin A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Martin A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Martin A. 15-0 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Laaksonen H. 0-15 30-40 0-0 → 1-0

Md

(1) Ruud, Casper vs Bye

Albot, Radu vs (WC) Rune, Holger Vitus Nodskov

(WC) Ymer, Elias vs Daniel, Taro

(Q) Laaksonen, Henri vs (6) Musetti, Lorenzo

(3) Fognini, Fabio vs Bye

Bagnis, Facundo vs Carballes Baena, Roberto

Cuevas, Pablo vs Gombos, Norbert

(WC) Ymer, Mikael vs (8) Ruusuvuori, Emil

(7) Vesely, Jiri vs Caruso, Salvatore

Hanfmann, Yannick vs Monteiro, Thiago

Sousa, Pedro vs (Q) Rinderknech, Arthur

Bye vs (4) Millman, John

(5) Gasquet, Richard vs Cecchinato, Marco

Coria, Federico vs (Q) Cerundolo, Francisco

(Q) Novak, Dennis vs Martinez, Pedro

Bye vs (2) Garin, Cristian

ATP 250 Newport (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, erba

ATP ATP Newport Brooksby J. Brooksby J. 7 6 Donskoy E. Donskoy E. 5 3 Vincitore: Brooksby J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Donskoy E. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Brooksby J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Donskoy E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Brooksby J. 0-15 15-15 30-15 3-1 → 4-1 Donskoy E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Brooksby J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Donskoy E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Brooksby J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Donskoy E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Brooksby J. 15-15 40-15 5-5 → 6-5 Donskoy E. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Brooksby J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Donskoy E. 15-0 15-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Brooksby J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Donskoy E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Brooksby J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Donskoy E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Donskoy E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Brooksby J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Jenson Brooksbyvs Evgeny Donskoy

2. [6] Steve Johnson vs Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare

3. Illya Marchenko vs [8/WC] Kevin Anderson



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Jordan Thompson vs Cedrik-Marcel Stebe



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alex Bolt vs [WC] Ryan Harrison



ATP ATP Newport Bolt A. Bolt A. 15 6 6 1 Harrison R. • Harrison R. 30 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Harrison R. 15-0 30-0 30-15 1-0 Bolt A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Bolt A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Harrison R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Bolt A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Harrison R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Bolt A. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Harrison R. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Bolt A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Harrison R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Bolt A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Harrison R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Bolt A. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Harrison R. 0-15 0-30 0-40 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Bolt A. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Harrison R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Bolt A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Harrison R. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Bolt A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Harrison R. 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Brayden Schnur vs Ulises Blanch



Il match deve ancora iniziare

3. Yuichi Sugita vs Jurij Rodionov



Il match deve ancora iniziare

4. Denis Kudla / Tennys Sandgren vs [WC] William Blumberg / Jack Sock



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Sebastian Ofner vs [7] Ruben Bemelmans



ATP ATP Newport Ofner S. Ofner S. 15 6 3 3 Bemelmans R. • Bemelmans R. 30 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Bemelmans R. 15-0 15-15 30-15 3-0 Ofner S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Bemelmans R. 15-0 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Bemelmans R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ofner S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Bemelmans R. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Ofner S. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Bemelmans R. 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Bemelmans R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Bemelmans R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Bemelmans R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Ofner S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Bemelmans R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ofner S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Bemelmans R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Bemelmans R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ofner S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1

2. [4] Mitchell Krueger vs [6] Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Hunter Reese / Sem Verbeek vs Peter Gojowczyk / Bernabe Zapata Miralles



Il match deve ancora iniziare