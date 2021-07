WTA 250 Losanna: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giorgi e Paolini al via nel Md. La Bronzetti nelle quali a turno unico

WTA 250 Losanna – Tabellone Principale

(1) Zidansek vs Melnikova

Gracheva vs (SR) Minella

(WC) Sugnaux vs Q

(8) Blinkova vs Govortsova

(3) Teichmann vs Zanevska

Voegele vs Di Lorenzo

Zavatska vs Vikhlyantseva

(7) Paolini vs Q

(5) Garcia vs (SR) Dulgheru

K.Pliskova vs Q

Diyas vs (WC) Waltert

(4) Giorgi vs Q

(6) Rus vs Rakhimova

Burel vs Bandecchi

Friedsam vs (WC) Parks

(2) Ferro vs Tan

Tabellone Quali – Turno Unico

(1)Sharma v Ivakhnenko

(2)Bronzetti v In-Albon

(3)Eikeri v Price

(4)Grammatikopoulou v Maleckova