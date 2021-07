Le insidie di una finale Slam

Eccoci arrivati all’epilogo della straordinaria cavalcata di Matteo Berrettini a Wimbledon, che si trova ad affrontare, come fosse un videogioco, il cosiddetto “mostro” di fine livello.

Dall’altra parte si troverà di fronte un Djokovic più che mai affamato di vittoria, disposto a tutto pur di eguagliare i due rivali di sempre, Federer e Nadal, nel numero di titoli Slam vinti.

Il nostro eroe avrà chance di vittoria contro uno dei più forti giocatori di sempre dell’era Open?

Se analizziamo l’ultimo precedente tra i due, possiamo ricavare qualche informazione in più: nella sfida al Roland Garros, secondo precedente tra i due dopo il 62-61 a favore del serbo nelle Atp Finals, Matteo ha sentito di avere le armi per poter giocarsela alla pari, e l’urlo liberatorio di Djokovic a fine partita ne rappresenta la conferma: il serbo ha sentito che il match poteva sfuggirgli di mano.

È evidente quindi che il tennis di Matteo, grazie alla sicurezza dei suoi colpi migliori, servizio e dritto, e che ben si adatta alla superficie con lo slice di rovescio, può mettere in difficoltà Nole anche sull’erba di Wimbledon.

Potrà essere dunque l’approccio mentale all’incontro spostare l’equilibrio della sfida?

Quali saranno le insidie per l’uno e per l’altro giocatore?

Andiamo ad analizzarne alcune:

Djokovic avrà probabilmente il tifo contro, che gli darà un ulteriore stimolo nel voler dimostrare che lui è più forte di tutto e tutti.

Avrà fame di vittoria per eguagliare i suoi rivali e provare a completare il Grande Slam.

Partirà inoltre coi favori del pronostico.

Di contro, sa che la posta in gioco sarà molto alta, e qualora la partita dovesse mettersi male, potrebbe innervosirsi e andare a sbattere contro la solidità del giocatore italiano.

Berrettini, dal canto suo, potrà scendere in campo con la consapevolezza di essere già entrato nella storia del tennis italiano comunque vada questa sfida. Inoltre, avrà il tifo a favore sugli spalti e un’intera nazione a sostenerlo.

Le minacce che potrà percepire, oltre ovviamente alle qualità tennistiche del giocatore serbo, saranno legate all’atteggiamento mentale con il quale affronterà la sfida: qualora avesse aspettative troppo idealizzate di far bene, potrebbe scontrarsi con un esame di realtà eccessivamente “punitivo”, ad esempio perdendo malamente il primo set, con il rischio di disunirsi e soffrire nel ritrovare la concentrazione ottimale per il proseguo del match. Sarebbe un momento psichico molto delicato, dove potrebbero emergere vissuti di vergogna o paure latenti che potrebbero farlo sentire fragile e disarmato, e qui Matteo potrebbe trovarsi davvero in difficoltà. Potrà uscire da questa impasse con la capacità di rifocalizzare l’attenzione su di sé, ricentrandosi sul percorso che l’ha portato tra i migliori, e con la presa di coscienza che la finale sarà una partita che non potrà minare il valore che ha già dimostrato di avere sul campo.

Inoltre, di fronte a un Djokovic estremamente ispirato, potrebbe percepire la sensazione di avere di fronte qualcosa che va oltre le sue possibilità, quasi disumano, e quindi imbattibile.

E allora sarebbe importante e utile ricordarsi ciò che successe a Parigi, dove l’urlo feroce di Nole conteneva non solo la forza ruggente del campione, ma anche la paura umana di chi è consapevole di aver scampato un grosso pericolo.

Forza Matteo!

Dott. Marco Caocci

Psicologo