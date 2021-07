Wimbledon: Per la prima volta il Giudice di Sedia sarà una donna nella finale maschile

Per la finale di Wimbledon in programma oggi alle 15, oltre alla prima assoluta all’atto conclusivo per Matteo Berrettini contro Novak Djokovic, ci sarà pure per la prima volta in questa fase finale del torneo maschile, una donna ad arbitrare l’incontro.

La 43enne croata Marjia Cicak è stata selezionata per dirigere la final.e. Cicak è stata la giudice della finale femminile di Wimbledon 2014 e di quella di doppio femminile tre anni dopo. Ha anche arbitrato la finale per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.