WTA 250 Budapest: Il Tabellone Principale. Al via Errani e Cocciaretto

WTA 250 Budapest (Ungheria) – Tabellone Principale, terra battuta (al coperto)

(1) Yulia Putintseva vs Qualifier

Ana Konjuh vs Qualifier

(SR) Kateryna Kozlova vs Barbara Haas

Varvara Lepchenko vs (5) Ana Bogdan

(4) Irina-Camelia Begu vs (SR) Anna Karolina Schmiedlova

Aliona Bolsova vs (WC) Dalma Galfi

Tamara Korpatsch vs Qualifier

Irina Bara vs (8) Sara Errani

(6) Aliaksandra Sasnovich vs Timea Babos

Mayar Sherif vs (WC) Panna Udvardy

Anhelina Kalinina vs Anna Kalinskaya

(ALT) Alternate Alternate vs (3) Bernarda Pera

(7) Viktoriya Tomova vs Qualifier

(SR) Ivana Jorovic vs Qualifier

Elisabetta Cocciaretto vs (WC) Reka-Luca Jani

Qualifier vs (2) Danielle Collins