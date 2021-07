ATP 250 Newport: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. C’è Paolo Lorenzi nel Md

ATP 250 Newport – Erba – Tabellone Principale

(1) Bublik, Alexander vs Bye

(WC) Karlovic, Ivo vs Zapata Miralles, Bernabe

Qualifier vs Jung, Jason

Sousa, Joao vs (5) Sandgren, Tennys

(3) Nishioka, Yoshihito vs Bye

(WC) Sock, Jack vs Qualifier

Uchiyama, Yasutaka vs Qualifier

Marchenko, Illya vs (8/WC) Anderson, Kevin

(6) Johnson, Steve vs Kudla, Denis

Brooksby, Jenson vs Donskoy, Evgeny

Gojowczyk, Peter vs Qualifier

Bye vs (4) Pospisil, Vasek

(7) Thompson, Jordan vs Stebe, Cedrik-Marcel

Sugita, Yuichi vs Rodionov, Jurij

Cressy, Maxime vs Lorenzi, Paolo

Bye vs (2) Querrey, Sam

(1) Bolt, Alexvs (WC) Blumberg, William(WC) Harrison, Ryanvs (5) Eubanks, Christopher

(2) Ofner, Sebastian vs Quiroz, Roberto

Mukund, Sasikumar vs (7) Bemelmans, Ruben

(3) Lacko, Lukas vs Schnur, Brayden

Blanch, Ulises vs (8) Kwiatkowski, Thai-Son

(4) Krueger, Mitchell vs Rubin, Noah

King, Darian vs (6) Ramanathan, Ramkumar

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Sebastian Ofner vs Roberto Quiroz

2. [1] Alex Bolt vs [WC] William Blumberg

3. [3] Lukas Lacko vs Brayden Schnur

4. [4] Mitchell Krueger vs Noah Rubin

COURT 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sasikumar Mukund vs [7] Ruben Bemelmans

2. [WC] Ryan Harrison vs [5] Christopher Eubanks

3. Ulises Blanch vs [8] Thai-Son Kwiatkowski

4. Darian King vs [6] Ramkumar Ramanathan