ITF Torino: Il resoconto delle Semifinali. Lucia Bronzetti vola in finale “Nel secondo set ho cambiato atteggiamento ed ho iniziato ad alzare il livello”

Sarà una finale italo-francese ad assegnare domani mattina il titolo, a partire dalle 11, nella 13esima edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF femminile, al Nord Tennis Torino.

Da una parte la 22enne azzurra Lucia Bronzetti, testa di serie numero 4, dall’altra la transalpina Diane Parry. Bronzetti a segno in semifinale e in rimonta contro la magiara Panna Udvardy, n° 2 del draw e 236 WTA. Score in suo favore di 2-6 6-4 6-2. Parry autrice del successo in due set (7-6 6-2) sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, proveniente dalle qualificazioni e allenata dall’ex numero 16 del mondo Medina Garrigues. Bronzetti che dopo aver ceduto la prima frazione ha cambiato marcia: “Nel primo set – ha confermato – mi sono fatta aggredire dall’ungherese e non ho trovato il giusto ritmo. Nel secondo ho cambiato atteggiamento ed ho iniziato ad alzare il livello, partendo dal servizio. La vittoria nel secondo set mi ha dato ulteriore fiducia”. La svolta è arrivata sul 2-2 della terza frazione. Break in favore della Bronzetti, che ha spinto ancora di più con i fondamentali, e Udvardy entrata in crisi e molto più fallosa rispetto alla rima parte di gara. Il match è diventato una sorta di assolo per la riminese che si allena ad Anzio da quattro anni con i fratelli Piccari e non ha più avuto storia: “Una buona stagione la mia – ha sottolineato l’azzurra – con due finali raggiunte, una in un 60.000 $ ed un’altra in Svezia prima di questa a Torino. Troverò la francese Parry, contro la quale mi sono ritirata la scorsa settimana in semifinale a Perigaux (Fra) in un altro 25.000 $ per un problema muscolare. Avversaria temibile ma ci proverò”. Obiettivo di fine anno?: “Non voglio parlare di classifica ma di miglioramenti attraverso i quali progredirà anche la graduatoria WTA. Giocherò in luglio il Wta di Palermo, molto probabilmente con wild card, poi proverò anche le qualificazioni agli US Open. Stiamo lavorando bene, in particolare sul servizio e sul miglioramento del gioco di volo”.

La francese Parry è una tennista esteticamente bella da osservare, con un bel servizio spinto grazie al vistoso inarcamento della schiena che utilizza soprattutto sulla prima palla, e al rovescio ad una sola mano, efficace e di antica scuola. Oggi in semifinale era avanti di un break nel primo set contro la giovane iberica ma non ha chiuso sul 5-4 e servizio, facendolo però poco dopo al tie-break per 7-2. Nel secondo set ha invece dominato la scena vincendolo 6-2. La finale si annuncia dunque spettacolare, nel rispetto della tradizione dei tornei targati Nord Tennis.

Il titolo di doppio è andato al tandem Camilla Rosatello – Federica Di Sarra che ha sconfitto 6-2 6-2 l’altro tutto azzurro formato dalla già citata Bronzetti e da Aurora Zantedeschi, chiamate poco prima alla semifinale (giocata in ritardo causa pioggia settimanale).