Da Perugia: Il resoconto delle Semifinali. Fuori Salvatore Caruso

Tomas Martin Etcheverry e Vitaliy Sachko sono i finalisti degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini”. Nelle semifinali del Challenger targato MEF Tennis Events, l’argentino ha battuto l’azzurro Salvatore Caruso (testa di serie numero 1 del tabellone) con lo score di 7-5 5-7 6-2 in quasi 3 ore di gioco, mentre l’ucraino si è imposto sul croato Nino Serdarusic con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 40 minuti.

Vola Etcheverry, fuori Caruso – Impressionante la solidità nel terzo set di Etcheverry, che nel parziale decisivo non ha lasciato scampo al numero 1 del seeding: “È stato un match molto intenso, ricco di lunghi scambi estremamente faticosi. Caruso è top 100, è un ‘jugadorazo’. Sono felice di come mi sono espresso e di come sto giocando dall’inizio della settimana. Mi sento a mio agio su questi campi e in questa città: ora voglio il titolo”. Sarà la seconda finale Challenger in carriera del sudamericano, che va a caccia del titolo numero 1: “Una finale Challenger è sempre una partita dura. La preparerò con attenzione con il mio coach, Carlos Berlocq (ex numero 37 ATP, ndr), e darò il massimo per conquistare il trofeo”.

Sachko elimina Serdarusic – Dalla parte opposta della rete, come detto, ci sarà Sachko, giustiziere di Serdarusic in due set combattuti: “È incredibile. Sono orgoglioso di essere in finale per la seconda volta in carriera. Devo ringraziare il pubblico, che per tutta la settimana ha ravvivato i nostri incontri seguendoci con passione. Tutte le mie sfide sono state battaglie, proverò a recuperare in fretta per l’ultimo atto del torneo”.

La finale – Sarà il primo scontro in carriera tra Tomas Martin Etcheverry e Vitaliy Sachko, che non si sono mai affrontati sinora. La finale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini” è in programma domenica 11 luglio alle ore 12.00 sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia.

I risultati di sabato 10 luglio

Semifinali

Tomas Martin Etcheverry b. Salvatore Caruso 7-5 5-6 6-2

Vitaliy Sachko b. Nino Serdarusic 6-4 7-5