Challenger Amersfoort: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Amersfoort (Olanda) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Griekspoor, Tallon vs Qualifier

Bergs, Zizou vs Vrbensky, Michael

(WC) Brouwer, Gijs vs Qualifier

Qualifier vs (6) Coppejans, Kimmer

(4) Hoang, Antoine vs Maden, Yannick

(Alt) Bellucci, Thomaz vs Mena, Facundo

(WC) Nijboer, Ryan vs Qualifier

Kopriva, Vit vs (8) Rosol, Lukas

(7) Andreozzi, Guido vs Lehecka, Jiri

Haase, Robin vs Vukic, Aleksandar

Aragone, JC vs (WC) Sels, Jelle

Vatutin, Alexey vs (3) Polmans, Marc

(5) Safwat, Mohamed vs Elias, Gastao

Guinard, Manuel vs De Jong, Jesper

Moraing, Mats vs (Alt) Haerteis, Johannes

Oliveira, Goncalo vs (2) Van de Zandschulp, Botic

CHALLENGER Amersfoort (Olanda) – Tabellone Quali – terra battuta

(1) Geerts, Michael vs (Alt) Castelnuovo, Luca

(WC) Den Ouden, Guy vs (5) Hidalgo, Diego

(2) Jahn, Jeremy vs Kadhe, Arjun

Palan, Dominik vs (6) Nikles, Johan

(3) Lopez San Martin, Alvaro vs (Alt) Van Den Berg, Bart

(WC) Wassermann, Deney vs (7) Onclin, Gauthier

(4) Esteve Lobato, Eduard vs (WC) Jong, Alexander Maarten

(Alt) Martos Gornes, Sergio vs (8) Sanchez Jover, Carlos

Van Mossel Kia Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Eduard Esteve Lobato vs [WC] Alexander Maarten Jong

2. [WC] Deney Wassermann vs [7] Gauthier Onclin

3. [WC] Guy Den Ouden vs [5] Diego Hidalgo (non prima ore: 16:00)

KNLTB Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Alvaro Lopez San Martin vs [Alt] Bart Van Den Berg

2. [2] Jeremy Jahn vs Arjun Kadhe

3. [1] Michael Geerts vs [Alt] Luca Castelnuovo (non prima ore: 16:00)

SchoonderbeekBouw Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Sergio Martos Gornes vs [8] Carlos Sanchez Jover

2. Dominik Palan vs [6] Johan Nikles (non prima ore: 16:00)