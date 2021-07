ATP 250 Bastad: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri presenti. Fognini e Musetti teste di serie

ATP 250 Bastad – Terra rossa – Tabellone Principale

(1) Ruud, Casper vs Bye

Albot, Radu vs (WC) Rune, Holger Vitus Nodskov

(WC) Ymer, Elias vs Daniel, Taro

Qualifier vs (6) Musetti, Lorenzo

(3) Fognini, Fabio vs Bye

Bagnis, Facundo vs Carballes Baena, Roberto

Cuevas, Pablo vs Gombos, Norbert

(WC) Ymer, Mikael vs (8) Ruusuvuori, Emil

(7) Vesely, Jiri vs Caruso, Salvatore

Hanfmann, Yannick vs Monteiro, Thiago

Sousa, Pedro vs Qualifier

Bye vs (4) Millman, John

(5) Gasquet, Richard vs Cecchinato, Marco

Coria, Federico vs Qualifier

Qualifier vs Martinez, Pedro

Bye vs (2) Garin, Cristian