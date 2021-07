ATP 500 Amburgo: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Tsitsipas. C’è anche Gianluca Mager

ATP 500 Amburgo (Germania) – Tabellone Principale, terra battuta

(1/WC) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs Koepfer, Dominik

Munar, Jaume vs (WC) Kohlschreiber, Philipp

(WC) Altmaier, Daniel vs (6) Krajinovic, Filip

(3) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

Moutet, Corentin vs Bedene, Aljaz

(WC) Kuhn, Nicola vs Qualifier/Lucky Loser

Djere, Laslo vs (7) Struff, Jan-Lennard

(8) Paire, Benoit vs Berankis, Ricardas

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Delbonis, Federico vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (4) Ramos-Vinolas, Albert

(5) Lajovic, Dusan vs Pouille, Lucas

Mager, Gianluca vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Lopez, Feliciano

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo