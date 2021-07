Challenger Perugia, Salisburgo e Braunschweig: I risultati con il dettaglio dellle Semifinali (LIVE). In campo Salvatore Caruso a Perugia

CHALLENGER Perugia (Italia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Nino Serdarusicvs Vitaliy Sachko

2. [1] Salvatore Caruso vs [7] Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

3. Tomas Martin Etcheverry / Renzo Olivo vs Vitaliy Sachko / Dominic Stephan Stricker (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Braunschweig (Germania) – Semifinali e Finale, terra battuta

CH CH Braunschweig Altmaier D. Altmaier D. 7 6 Moller M. Moller M. 5 0 Vincitore: Altmaier D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Altmaier D. 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Moller M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Moller M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Moller M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Altmaier D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Moller M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Moller M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Moller M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Altmaier D. 15-0 30-0 3-2 → 4-2 Moller M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Moller M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [8] Daniel Altmaiervs [WC] Marvin Moeller

2. [1] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Szymon Walkow / Jan Zielinski (non prima ore: 13:30)



CH CH Braunschweig Sabanov I. / Sabanov M. Sabanov I. / Sabanov M. 0 4 Walkow S. / Zielinski J. • Walkow S. / Zielinski J. 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 4-4 Sabanov I. / Sabanov M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Sabanov I. / Sabanov M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sabanov I. / Sabanov M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Sabanov I. / Sabanov M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Vit Kopriva OR [5] Henri Laaksonen vs [8] Daniel Altmaier OR [WC] Marvin Moeller (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Vit Kopriva vs [5] Henri Laaksonen



CH CH Braunschweig Kopriva V. Kopriva V. 4 0 Laaksonen H. Laaksonen H. 6 6 Vincitore: Laaksonen H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Kopriva V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Kopriva V. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Laaksonen H. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Kopriva V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kopriva V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Laaksonen H. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

CHALLENGER Salisburgo (Austria) – Semifinali, terra battuta

CH CH Salzburg-Anif Jarry N. Jarry N. 4 4 Bagnis F. Bagnis F. 6 6 Vincitore: Bagnis F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bagnis F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Bagnis F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Bagnis F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jarry N. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Bagnis F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jarry N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Bagnis F. 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 1-0 → 2-0 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bagnis F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jarry N. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Bagnis F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jarry N. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bagnis F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jarry N. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Bagnis F. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jarry N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Bagnis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jarry N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [Q] Nicolas Jarryvs [4] Facundo Bagnis

2. [3] Federico Coria vs Juan Ignacio Londero



CH CH Salzburg-Anif Coria F. • Coria F. 30 2 Londero J. Londero J. 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Coria F. 15-0 30-0 2-0 Londero J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Coria F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Facundo Bagnis / Sergio Galdos vs Robert Galloway / Alex Lawson (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare