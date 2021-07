ITF Torino: Il resoconto dei Quarti di Finale. Lucia Bronzetti in semifinale

Tempo splendido oggi al Nord Tennis Sport Club di Torino, dopo i temporali delle scorse giornate, ad accompagnare il ricco programma di quarti di finale del singolare femminile nella 13esima edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF femminile. Un programma che ha avuto quale prologo la conclusione dei due ottavi stoppati per maltempo ieri. L’ungherese Panna Udvardy, 22 anni e seconda testa di serie, ha fermato la siciliana Dalila Spiteri, chiudendo l’incontro (dopo il 6-3 della giornata precedente) con un netto 6-1. Travagliato invece il passaggio di turno della francese Parry, che ha conquistato i quarti sconfiggendo nella seconda parte di contesa la rumena Dinu, qualificata, per 7-5 al terzo set.

La prima tennista ad approdare in semifinale è stata invece Lucia Bronzetti, n° 4 del seeding, che ha interrotto la bella corsa dell’africana Sada Nahimana, 20 anni e una storia tutta da raccontare. Lo score di 6-1 6-2 in favore dell’azzurra non fotografa l’equilibrio che ha caratterizzato il match, soprattutto nel secondo set, quando la tennista nata in Burundi e cresciuta tennisticamente a Casablanca è salita in due occasioni sul 40-0 e 40-15 con la Bronzetti al servizio. Non ne approfittato, abbassando i ritmi, ed è stata brava in entrambe le circostanze la 22enne tennista riminese ad alzare i suoi rimediando al punteggio sfavorevole e salendo meritatamente tra le migliori quattro del torneo. Domani alle 11 troverà sulla sua strada l’ungherese Udvardy, che dopo la prima vincente di oggi si è ripetuta nei quarti contro la svizzera Ylena In-Albon, proveniente dalle qualificazioni. Colpi potenti e ficcanti i suoi, che dopo un buon primo set vinto 6-3, hanno incontrato la capacità di buona incontrista della rivale, abile nel pareggiare i conti al tie-break, conquistato 9 punti a 7. Nella terza frazione la magiara è risalita in cattedra ed ha chiuso i conti con un netto 6-2. La semifinale della parte bassa, non prima delle 14, metterà di fronte invece la francese Parry, dotata di un tennis aggressivo e bello da vedere, arricchito dalle discese a rete e dal classico rovescio ad una sola mano, e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, qualificata e vera sorpresa del Ma-Bo 2021. Attuale numero 430 WTA in stagione ha già vinto un 15.000 $ ITF al Cairo, in gennaio. La transalpina ha piegato 6-3 7-5 la mancina brasiliana Gabriela Ce, n° 3 del draw, recuperando nel secondo set lo svantaggio di 1-4. Sul 5-5 ha operato il break decisivo tenendo il servizio nel 12° gioco. L’iberica ha estromesso dalla contesa, a suon di rovesci bimani anticipati, la numero 1 del draw e 218 del ranking mondiale Susan Bandecchi, per 6-3 6-4. Nella finale di doppio ci saranno due azzurre. La piemontese Camilla Rosatello e la laziale che difende i colori dell’US Tennis Beinasco in serie A1 a squadre Federica Di Sarra. Aspettano la coppia vincente che uscirà dal testa a testa Bronzetti/Zantedeschi e Gatica (Cil)/Pereira (Bra).