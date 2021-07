Wimbledon 2021: Ormai il Serve & volley è cosa rara

Il tennis non è più quello di una volta, e nemmeno il tennis che si gioca su erba. Secondo i dati offerti dal giornalista Nick Lester, mai in questo secolo come nel 2021 i giocatori hanno optato così poco per il Serve & volley. Nel 2019 avevamo avuto solo il 5% dei punti risolti da quel colpo e nel 2021 ancora meno.

Percentuale di punti Serve & volley giocati nel tabellone maschile di Wimbledon negli ultimi 20 anni

2001 37%

02 33%

03 25%

04 22%

05 19%

06 14%

07 12%

08 10%

09 10%

10 8%

11 6%

12 6%

13 8%

14 8%

15 9%

16 8%

17 7%

18 7%

19 5%

21 4% (fino a questo momento)